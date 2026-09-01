Waze déraille : l’app affiche de fausses alertes de tempête

Il arrive que Waze perde les pédales. Dans plusieurs pays européens, dont la France, l’application a affiché à tort une alerte de tempête ces dernières heures. Celle-ci incitait les utilisateurs à modifier leur destination alors que les conditions météorologiques étaient tout à fait normales.

“Alerte tempête de neige. Prudence : l’état des routes peut changer très vite.” Voilà l’avertissement que certains utilisateurs ont reçu sur Waze ces dernières heures. Composer avec une telle notification quand on est au volant est pour le moins anxiogène. Et pour cause, celle-ci incite à changer rapidement d’itinéraire pour éviter les conséquences fâcheuses d’un tel évènement météorologique (routes impraticables, visibilité réduite, obstacles sur la chaussée, etc.).

Heureusement, les utilisateurs ont rapidement compris qu’il s’agissait d’une fausse alerte. Celle-ci a surgi sur Waze alors que le soleil brillait et qu’aucune tempête ne se profilait dans leur région. France, Bulgarie, Écosse, Suisse, Roumanie, Espagne, Grèce… Selon les témoignages, ce bug semble géolocalisé en Europe, même si un usager à Dubaï rapporte aussi avoir été touché.

Outre les alertes concernant la circulation, la signalisation et l’état des routes, Waze peut afficher différents types de notifications liées aux conditions météorologiques. Pour alerter les autres du danger, les utilisateurs peuvent notamment signaler en temps réel une chaussée glissante, une inondation, une route enneigée, du brouillard ou encore du verglas.

Waze incite les utilisateurs à modifier leur itinéraire alors qu’il n’y a pas de tempête

En cas d’alerte de ce type, deux options sont proposées aux utilisateurs : modifier leur destination ou accuser réception et continuer leur route. Comme le souligne le site Auto Evolution, cette notification injustifiée serait la conséquence d’un problème technique côté serveur. Il a visiblement été corrigé quelques heures après son apparition pour les utilisateurs de Waze en Europe. La fausse alerte ne devrait donc plus apparaître à l’heure de la publication de cet article.

Ce type d’erreur rappelle que les alertes météo affichées par une application de navigation ne doivent pas être considérées comme l’unique source d’information. En cas de doute, il reste indispensable de consulter les bulletins de Météo-France et de suivre les consignes des autorités pour adapter son trajet en toute sécurité.

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A noter que Waze dispose de mécanismes spécifiques pour les situations exceptionnelles. L’app peut alerter en cas d’inondations, tornades, ouragans, neige abondante et pluies verglaçantes en ciblant des zones géographiques spécifiques. La plateforme indiquera notamment aux conducteurs les routes fermées, les zones d’évacuation ou encore les abris disponibles.