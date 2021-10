What if… ? : Thor est hilarant dans ce clip bonus diffusé par Marvel

Thor, le Dieu du Tonnerre dans la série Marvel What If… ? (Crédits : Marvel Studios / Disney+)

Attention : cet article révèle des spoilers sur les épisodes de la série Marvel What If… ?

L’avant-dernier épisode de Marvel’s What If… ? a révélé que le multivers du Marvel Cinematic Universe est en grand danger. En maniant la Pierre d’Infinité, Ultron s’est donné pour but de « conquérir la réalité », forçant l’Observateur (The Watcher, en anglais), jusqu’ici neutre, à intervenir pour l’arrêter.

La plupart des super-héros découverts dans What If… ? reprendront du service dans l’épisode final

Et pour ce faire, il a besoin de l’aide des meilleurs super-héros qu’il puisse trouver. L’Observateur s’est déjà allié avec Docteur Strange Supreme à la toute fin de l’épisode 8, au moment du cliffhanger. On se doute aussi que beaucoup d’autres visages familiers, découverts tout au long des épisodes précédents de la série What if… ? reprendront du service dans le final de la première saison.

What if… ? place les héros les plus aimés et les plus extraordinaires du MCU dans des situations parallèles parfois très éloignées de l’histoire originale (d’où cette notion de multivers). On sait pour le moment que le final de la première saison verra apparaître le Capitaine Carter (croisé dans l’épisode 1) et le superméchant Killmonger, doublé par Michael B. Jordan dans l’épisode 6. De plus, le poster de l’épisode 8 montre carrément Gamora portant l’armure de son père Thanos. Une affiche qui pose plus de questions qu’elle n’offre de réponses sur l’histoire à venir dans l’épisode final.

Thor n’entend pas l’Observateur, forcé de l’enlever de sa main géante

Thor, le Dieu du Tonnerre, a été croisé dans l’épisode 7 (« Party Thor« ), où on le voit en train de faire la fête sans se soucier des conséquences… jusqu’à ce que sa pire peur devienne réalité et le force comiquement à tout ranger et nettoyer avec ses amis. À la fin de l’épisode, alors qu’il est en plein rendez-vous romantique avec Jane Foster, Ultron et ses drones débarquent sur Terre et viennent gâcher le moment d’intimité entre les deux amoureux.

C’est justement à ce moment qu’on retrouve Thor, dans le mini-clip de 40 secondes que HBO vient récemment de diffuser pour teaser l’épisode final de la saison 1 de What if… ? Tandis que le dieu d’Asgard se débarrasse sans effort des drones en se plaignant que son rendez-vous ait été interrompu, l’Observateur surgit dans toute son immensité. On l’entend déclarer avec solennité à Thor que le super-héros a été choisi pour l’aider.

Thor suffira-t-il pour vaincre Ultron dans le dernier épisode de What If… ?

Thor, en train de combattre, n’entend rien – ou fait exprès de l’ignorer. Ce qui force alors l’être cosmique, un peu gêné de ne pas être entendu, à l’attraper pour qu’il cesse le combat et l’écoute. Thor peut bien être un super-héros, se faire enlever par une main géante venue du ciel n’est pas extrêmement rassurant, et Chris Hemsworth, sa doublure voix dans le clip animé (et qui joue Thor pour de vrai dans les films Marvel), pousse alors le cri le plus hilarant de la série.

L’ajout de Thor aux autres super-héros suffira-t-il à l’Observateur pour vaincre un Ultron devenu si puissant qu’il est parvenu à couper Thanos en deux ? Réponse dans le final de la saison 1 de What If… ?, à découvrir sur Disney+ aujourd’hui.

Source : Youtube / Marvel Studios / IGN