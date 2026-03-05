WhatsApp prépare une formule premium : mais qui va payer pour ça ?

Meta prépare bel et bien un abonnement payant pour sa messagerie WhatsApp. Cette formule optionnelle permettra de bénéficier de fonctionnalités de personnalisation largement dispensables.

On savait déjà que Meta planchait sur de nouveaux abonnements premium pour ses applications phares. WhatsApp disposera ainsi bientôt d’une formule payante nommée “WhatsApp Plus”. Celle-ci ne risque toutefois pas de révolutionner votre utilisation du célèbre service de messagerie instantanée. Et pour cause, l’abonnement mensuel réservé aux applications Android et iOS inclurait exclusivement des fonctionnalités de personnalisation.

WhatsApp va lancer un abonnement payant qui inclura surtout des options de personnalisation

Comme le révèle WABetaInfo, l’abonnement vous permettra de choisir des couleurs pour changer le thème de l’application. Vous pourrez aussi sélectionner un autre logo en piochant parmi les 14 icônes suggérées. Toujours au rayon personnalisation, la formule payante vous donnera la possibilité de sélectionner d’autres sonneries pour les appels et les messages.

© WABetaInfo

Autre avantage, les abonnés pourront épingler jusqu’à 20 conversations dans WhatsApp (au lieu de 3). Un ajout pratique pour mettre en avant vos discussions les plus importantes. WhatsApp Plus devrait proposer davantage de fonctions au fil du temps. Des stickers exclusifs et des réactions plus immersives et interactives pour les messages devraient notamment être intégrés dans l’abonnement.

A lire > WhatsApp dégaine une nouvelle arme contre le spam, un coup d’épée dans l’eau ?

C’est tout ce que l’on sait pour le moment au sujet de l’abonnement à venir. Force est de constater que la moisson de fonctionnalités est bien maigre. Difficile d’imaginer que les options incluses, largement dispensables, parviennent à convaincre les utilisateurs de passer à la caisse. Espérons que Meta ne décide pas de retirer des options clés de son offre gratuite pour les réserver aux abonnés de WhatsApp Plus afin d’inciter les usagers à payer. Cela serait un sacré camouflet.

Pour le moment, l’entreprise n’a pas encore dévoilé de prix ni de date de lancement.