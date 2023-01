WhatsApp : vous allez enfin pouvoir envoyer des photos dans leur qualité d’origine

Nous sommes nombreux à envoyer des photos via WhatsApp. Jusqu’alors, l’application compressait nos clichés afin de réduire leur taille. Mais cette limitation s’apprête enfin à disparaître : les utilisateurs pourront à terme transférer des photo dans leur qualité initiale.

WhatsApp © Alexander Shatov / Unsplash

Afin qu’elles soient envoyées et téléchargées rapidement, WhatsApp compresse fortement les photos transférées dans les conversations. Leur taille se réduit ainsi sensiblement, ce qui se fait au détriment de la qualité. Bien que les photos soient toujours reconnaissables, elles ne sont forcément pas aussi nettes que lorsque vous les avez prises sur votre téléphone. Une limite agaçante qui appartiendra bientôt au passé.

Un nouveau rapport de WABetaInfo révèle que WhatsApp teste actuellement une nouvelle fonction qui permet aux utilisateurs d’envoyer des photos dans leur qualité d’origine. Autrement dit, vous pourrez à terme transférer des photos sans que ces dernières soient automatiquement compressées par l’application.

Comment envoyer des photos dans leur qualité d’origine sur WhatsApp ?

À l’heure actuelle, il est certes possible d’envoyer des photos dans leur qualité originale sur WhatsApp. Pour ce faire, les usagers doivent les transférer sous forme de document. Une procédure plus chronophage qui comporte également certaines limitations. WhatsApp prévoit ainsi d’intégrer une nouvelle icône de réglage dans l’en-tête de l’outil d’édition. Les utilisateurs pourront configurer la qualité de n’importe quelle photo et l’envoyer dans sa qualité d’origine.

Cette fonctionnalité est actuellement en cours de développement. Elle sera déployée lors d’une future mise à jour de l’application. Cette dernière continue d’apporter des changements significatifs pour contenter sa base d’utilisateurs. Toujours au rayon multimédia, WhatsApp vous enverra désormais un avertissement lorsque vous enverrez une photo, une vidéo, un GIF ou des documents. Un moyen d’éviter les situations embarrassantes.