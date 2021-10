WhatsApp : vous pouvez transférer l’historique des conversations d’un iPhone vers Android

Avec WhatsApp, vous pouvez désormais transférer l’historique de vos conversations d’un iPhone vers les Pixel et autres smartphones Android. Cette fonctionnalité auparavant limitée aux Samsung Galaxy est maintenant compatible avec Android 12.

Si vous avez prévu de passer d’un iPhone à un nouveau smartphone Android, vous ne perdrez pas votre historique de conversations WhatsApp. Cette fonctionnalité de transfert de données du service de messagerie instantanée d’iOS vers Android était d’abord disponible exclusivement sur les Samsung Galaxy. Désormais, Google a annoncé l’arrivée de cette fonctionnalité sur Android 12.

Vous pouvez donc transférer votre historique de conversations WhatsApp de votre iPhone vers un smartphone tournant sous Android 12. Pour le moment, cela concerne uniquement les Google Pixel. En effet, les Pixel 3 et modèles ultérieurs ont récemment reçu la nouvelle version du système d’exploitation mobile. D’ailleurs, le nouveau Pixel 6 nous a agréablement surpris lors de notre test. Tous les autres smartphones avec Android 12 auront aussi accès à cette fonctionnalité de transfert de données WhatsApp.

Comment transférer vos conversations WhatsApp d’un iPhone vers Android ?

Google a annoncé sur son blog que : « à partir d’aujourd’hui, vous pouvez transférer en toute sécurité votre historique de discussion et vos souvenirs de votre compte WhatsApp sur votre iPhone vers Android ». Pour récupérer vos données, vous avez besoin d’un câble USB-C vers Lightning afin de connecter le smartphone Android avec l’iPhone.

Vous serez ensuite invité à scanner un code QR sur votre iPhone avec votre nouveau smartphone Android. Cela permet de lancer WhatsApp et de déplacer votre historique. Toutes les données seront sauvegardées : les contacts, les messages, les vidéos, les photos, etc. De plus, Google a précisé que : « nous veillerons automatiquement à ce que vous ne receviez pas de nouveaux messages sur l’ancien appareil pendant que le transfert est en cours ».

Enfin, le transfert de données WhatsApp d’un iPhone vers Android est déjà disponible sur les Google Pixel. Comme Google l’a confirmé, cette fonctionnalité sera automatiquement disponible sur tous les smartphones quand ils recevront Android 12. En effet, Android 12 sera déployé en version finale sur les smartphones OnePlus, Xiaomi, Oppo et autres d’ici la fin de l’année.

Source : phoneArena