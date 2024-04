Windows 10 : les mises à jour se téléchargent plus rapidement, enfin !

Microsoft a réduit la taille moyenne des mises à jour destinées à Windows 10, suivant le modèle de Windows 11. Ces dernières se téléchargent désormais plus rapidement. Un gain de temps appréciable pour les utilisateurs.

© Envato

Après avoir publié en début de mois la mise à jour cumulative KB5036892 qui permet de corriger des failles et des bugs, Microsoft continue de mettre à niveau Windows 10. Bonne nouvelle pour les utilisateurs, le géant de Redmond a enfin réduit la taille des mises à jour dédiées à l’OS. Ce qui signifie qu’elles se téléchargeront désormais plus rapidement.

En 2021, Microsoft avait réduit la taille des mises à jour de Windows 11 de 40 % en moyenne en mettant en œuvre une nouvelle technique de compression. Deux ans et demi plus tard, Windows 10 bénéficie enfin de cette amélioration appréciable. L’entreprise a confirmé le changement dans le journal des modifications de la mise à jour préliminaire KB5036979.

A lire > Windows 10 : la mise à niveau vers Windows 11 est enfin débloquée pour certains, mettez votre PC à jour

Windows 10 : l’embellie des mises à jour plus rapides

“À partir du 23 avril 2024, la LCU n’aura plus de différentiels inversés. Le client générera les données de mise à jour inversée. Ce changement aidera à réduire la taille du package LCU d’environ 20 %”, peut-on notamment lire. A titre de comparaison, la mise à jour KB5036892 publiée le 9 avril fait 830 Mo. Soit 180 Mo de plus que la mise à jour KB5036979 fraichement déployée.

La taille a été réduite de 21,6 %. On est donc encore loin des 40 % de différence revendiqués par Microsoft pour Windows 11. Il faudra toutefois patienter le mois prochain pour établir une comparaison plus parlante. Ici, Microsoft compare la taille d’une mise à jour cumulative complète avec une mise à jour préliminaire… qui n’inclut pas les correctifs de sécurité.

La nouvelle technologie de compression fonctionne exclusivement sur Windows 10 22H2. Vérifiez en outre que vous avez réparé votre image depuis la mise à jour KB5028244 du 23 juillet 2023. Dans le cas contraire, installez sans plus tarder la mise à jour de la pile de maintenance KB5031539. Vous deviendrez alors éligible aux téléchargements plus rapides pour les prochaines mises à jour préliminaires et cumulatives.