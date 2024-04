Windows 10 : une importante mise à jour est déployée, voici toutes les nouveautés

Corrections de très nombreux bugs et de sécurité, intégration de Windows Spotlight pour le fond d’écran et widgets sur l’écran de verrouillage, la nouvelle mise à jour de Windows 10 est disponible au téléchargement. Allez, on vous résume toutes les nouveautés ici.

Windows 10

lors que l’on apprenait que Microsoft vous fera payer pour les mises à jour dès 2025, Microsoft a publié la mise à jour cumulative KB5036892 pour Windows 10, version 21H2 et 22H2. Cette mise à jour apporte un ensemble de correctifs de sécurité et de bogues, d’améliorations de performances et de stabilité, ainsi que deux nouvelles fonctionnalités notables.

D’importantes corrections de sécurité et de bogues pour Windows 10

La mise à jour KB5036892 corrige plusieurs vulnérabilités de sécurité critiques et importantes dit Microsoft, ainsi que divers bogues connus qui affectaient la fonctionnalité et la stabilité de Windows 10. Parmi les bogues corrigés, on peut citer :

Un problème qui empêchait le clavier tactile de s’ouvrir dans certains cas.

Un bug qui pouvait entraîner l’affichage inattendu de l’invite « Pourquoi je devrais passer à Windows 11 » lors de l’ouverture de session pour les PC éligibles.

Un problème qui affectait la fiabilité de la fonction de recherche Windows.

Des améliorations de la performance du système et de la stabilité.

Deux nouvelles fonctionnalités sont introduites avec la mise à jour KB5036892. On retrouve l’intégration de Windows Spotlight pour le fond d’écran du bureau : cette fonctionnalité permet de télécharger et d’afficher automatiquement de nouvelles images pour le fond d’écran du bureau, à partir de la collection Bing. Les images peuvent être sélectionnées en fonction des préférences de l’utilisateur et peuvent être affichées en mode plein écran ou défiler à intervalles réguliers.

Il y a aussi les widgets sur l’écran de verrouillage, avec des informations supplémentaires telles que la météo, les résultats sportifs, les actualités et les informations financières peuvent désormais être affichées sur l’écran de verrouillage. Ces widgets sont alimentés par Microsoft News et peuvent être personnalisés pour afficher les informations qui vous intéressent le plus.

La mise à jour KB5036892 est déployée progressivement via Windows Update. Elle sera automatiquement installée sur les appareils concernés, à moins que l’installation automatique des mises à jour ne soit différée. L’utilisateur peut également choisir de télécharger et d’installer la mise à jour manuellement à partir du catalogue Microsoft Update.

Rappelons que les utilisateurs de Windows 10 rencontrent des difficultés pour installer une mise à jour pourtant cruciale : la KB5034441. Censée corriger une faille de sécurité critique liée au chiffrement BitLocker, cette mise à jour se heurte à l’erreur 0x80070643, empêchant son installation.