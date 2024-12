Windows 11 24H2 : un nouveau bug empêche l’installation des futurs correctifs de sécurité

Crédit : Microsoft

Déployée en octobre 2024, la troisième mise à jour de Windows 11 de l’année et la plus importante de ces 2 dernières années, nom de code 24H2, n’a pas échappé à son lot de bugs. Mais là, ça commence à faire beaucoup… C’est peut-être un peu pour ça que Windows 11 n’arrive toujours pas à battre son prédécesseur…

La liste des bugs s’allonge encore

A peine deux jours après l’annonce du déploiement de la mise à jour, les premiers bugs étaient signalés par des gamers possédant des PC équipés de processeurs Intel et disposant d’un système anti-triche EAC. Il ne s’agissait pas d’un écran bleu de la mort mais d’un freeze permanent qui bloquait le jeu.

Un mois après, un patch était proposé, provoquant de nouveaux bugs au lieu de les corriger, toujours pour les gamers, mais cette fois-ci pour ceux disposant d’un écran HDR. Les couleurs étaient complètement altérées et le PC pouvait planter à n’importe quel moment. Certaines combinaisons de touches ne fonctionnaient plus en mode Jeu, certains ports USB ne détectaient plus la manette connectée et les icônes de la barre des tâches avaient pris congé.

A la mi-décembre, Microsoft a carrément listé tous les problèmes en date de cette mise à jour 24H2 et des différents correctifs qui ne corrigent pas grand-chose… Ce qui n’a pas empêché l’apparition d’un nouveau bug lié au mode HDR automatique et le dysfonctionnement des équipements audio faisant appel à la solution Dirac Audio.

Aujourd’hui, c’est un nouveau bug qui touche certains PC et qui les empêche d’effectuer les futurs correctifs de sécurité. Comme d’habitude, cela ne s’applique que dans des cas bien particuliers. Cela n’affecte que les ordinateurs sur lesquels Windows 11 a été installé entre le 8 octobre et le 12 novembre à partir d’une source externe (clé USB ou CD).

En attendant une résolution de problème par Microsoft, il est possible d’y remédier (si vous avez du temps à perdre) en recréant un support d’installation incluant la mise à jour du 10 décembre, puis de réinstaller Windows 11 à partir de ce support.