C’est parti pour la grosse mise à jour de Windows 11 : nom de code 24H2

Il s’agit de la 3ème mise à jour annuelle de Windows 11, la plus importante de ces deux dernières années, nom de code 24H2.

Crédit : Microsoft / Tom’s Guide

Le Patch Tuesday a commencé son déploiement ce mardi 1er octobre, permettant de lancer la mise à jour Windows 11 24H2 sur le système d’exploitation de Microsoft. Et comme il avait été annoncé, il ne s’agit pas de Windows 12, mais bien d’une mise à jour de Windows 11.

Cette mise à jour majeure, l’une des plus importantes depuis 2021, est très attendue. En effet, les utilisateurs ont déjà pu découvrir ses nouveautés dans le programme Windows Insider et elle comporte des améliorations et des nouveautés intéressantes.

En espérant que cette mise à jour résoudra les baisses de performances sur les processeurs AMD Ryzen 9000.

Que propose la mise à jour Windows 11 24H2 ?

Les nouvelles fonctionnalités de la 24H2 comprennent une fonction d’économie d’énergie qui remplace les anciens paramètres d’économie de batterie, la prise en charge des ports Wi-Fi 7 et USB4 80Gbps version 2.0, des étiquettes de texte pour les actions courantes telles que copier et coller dans le menu contextuel (clic droit), et des modifications du fonctionnement des panneaux de paramétrage rapide.

La commande Sudo, bien connue des utilisateurs MacOS et Linux, est bien présente, permettant d’exécuter des tâches nécessitant des privilèges d’administrateur en toute sécurité.

Windows 11 apporte également enfin le support du Wi-Fi 7, des améliorations de connectivité pour le Bluetooth et l’USB 4, de nouveaux formats de compression pour l’Explorateur de fichiers, et fait disparaitre Wordpad, Courrier, Contacts et Calendrier

Parmi les autres fonctionnalités, on peut citer :