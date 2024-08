Windows 11 : cette application vous permet de personnaliser l’OS à souhait, foncez

Le menu Démarrer de Windows 11 continue de susciter des critiques, malgré les efforts constants de Microsoft pour l’améliorer. Face à cette insatisfaction, beaucoup se tournent vers des applications tierces pour personnaliser cet élément central du système d’exploitation. Parmi ces solutions, StartAllBack se distingue en offrant des options intéressantes pour modifier le menu Démarrer selon les préférences individuelles.

StartAllBack : Le menu Démarrer de vos rêves, enfin une réalité sur Windows 11

Depuis fin mars, avec le lancement de Windows 11 24H2 sur les canaux Insider pour les tests, ceux qui utilisent StartAllBack ont rencontré un blocage de compatibilité. Le message affiché était clair : « Cette application ne peut pas s’exécuter car elle cause des problèmes de sécurité ou de performance sur Windows. Une nouvelle version peut être disponible. Vérifiez auprès de votre fournisseur de logiciel pour une version mise à jour fonctionnant avec cette version de Windows. »

Ce blocage a conduit le développeur de StartAllBack à publier une mise à jour de contournement en mai, qui désactivait la barre des tâchesclassique sur les systèmes 24H2. La version 3.7.9 de StartAllBack, publiée le 1er mai 2024, offrait une solution temporaire avec la désactivation par défaut de la barre des tâches classique. Il était aussi possible de renommer l’exécutable pour faire fonctionner l’application, mais ce n’était pas une solution idéale.

Des améliorations multiples

Aujourd’hui, avec la sortie de la version 3.8 de StartAllBack, le support pour Windows 11 24H2 est pleinement rétabli. Cette version est particulièrement importante avec les mises à jour prévues pour août 2024. Microsoft a en effet lancé aujourd’hui une mise à jour facultative, KB5040529, pour Windows 11 24H2.

La mise à jour 3.8 de StartAllBack ne se contente pas de restaurer la compatibilité avec la dernière version de Windows. Elle apporte également des améliorations notables en termes de performance. L’utilisation des ressources système a été optimisée, ce qui se traduit par une réactivité accrue. Bien que les détails précis sur la réduction de l’utilisation du processeur ou de la RAM ne soient pas fournis, il est clair que cette version vise à diminuer la latence de traitement.

Parmi les nouveautés de cette version, on trouve une réimplémentation complète de la barre des tâches, des icônes de tâches parfaitement définies et de nouvelles animations pour cette barre. Il est désormais possible de réorganiser les vignettes des tâches par glisser-déposer et d’exploiter une barre des tâches qui se cache automatiquement avec subtilité. En somme, la mise à jour 3.8 de StartAllBack promet une expérience améliorée et plus fluide pour les passionnés de personnalisation sous Windows 11.

Pour découvrir cette mise à jour, l’application est téléchargeable depuis son site officiel. Cependant, il est bon de rappeler qu’il s’agit d’un logiciel tiers, et non d’une application développée par Microsoft.