Windows 11 : Microsoft revoit l’affichage, l’Explorateur et la sécurité dans sa mise à jour de mars 2026

Microsoft déploie une mise à jour optionnelle pour Windows 11 24H2 et 25H2. Au programme : prise en charge des écrans à très haute fréquence de rafraîchissement, améliorations de l’Explorateur de fichiers et assouplissement de Smart App Control.

La mise à jour KB5079391 de mars 2026 apporte le support du 1000 Hz, des retouches à l’Explorateur de fichiers et un Smart App Control enfin réactivable sans tout réinstaller. © IB Photography

La mise à jour non sécuritaire KB5079391, publiée le 26 mars 2026, apporte une série de nouveautés fonctionnelles aux versions 24H2 et 25H2 de Windows 11.

Parmi les ajouts les plus notables, le système peut désormais gérer des taux de rafraîchissement supérieurs à 1 000 Hz. Une prise en charge qui anticipe l’arrivée imminente de moniteurs comme le Samsung Odyssey G6 (G60H) et ses 1 040 Hz, le TCL 27P2A Ultra (1 040 Hz en Mini LED) ou encore l’AOC AGON PRO AGP277QK (1 000 Hz en Full HD), tous annoncés pour 2026, mais pas encore disponibles à la vente en France.

Explorateur de fichiers, Smart App Control : les changements concrets

L’Explorateur de fichiers bénéficie de plusieurs retouches bienvenues. Le déblocage des fichiers téléchargés depuis Internet pour leur prévisualisation gagne en fiabilité, la dictée vocale (Windows + H) fonctionne désormais lors du renommage d’un fichier, et le tri des entrées de permissions dans les paramètres de sécurité avancés devient possible par Principal.

Côté sécurité, Smart App Control évolue significativement : il est maintenant possible de le réactiver sans réinstallation complète du système. Un verrou qui, jusqu’ici, contraignait celles et ceux ayant désactivé la fonctionnalité à repartir de zéro.

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Accessibilité, énergie et correctifs divers

Le Narrateur s’enrichit sur les PC Copilot+ avec des descriptions d’images générées localement, tandis que tous les appareils Windows 11 peuvent solliciter Copilot pour obtenir une description visuelle détaillée. Sur le volet énergétique, les connexions USB4 natives permettent désormais au contrôleur USB d’atteindre son niveau de consommation le plus bas pendant la veille, ce qui préserve l’autonomie des portables.

La mise à jour corrige également un bug empêchant l’installation de paquets .msu via WUSA depuis un partage réseau, améliore la stabilité de l’environnement de récupération Windows sur les appareils ARM64, et affine la détection numérique de Voice Access en anglais.

KB5079391 reste optionnelle et se récupère via Paramètres > Windows Update ou depuis le catalogue Microsoft Update.

Source : Microsoft – KB5079391