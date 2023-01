Windows 11 obtient le support ReFS, son nouveau système fichiers qui va remplacer NTFS

Après 30 ans de bons et loyaux services, le système de fichiers NTFS risque de disparaître de Windows. En effet, la dernière version de Windows 11 Insider inclut la prise en charge de ReFS, un système de fichiers propriétaire introduit avec Windows Server il y a plusieurs années.

Windows 11 © Microsoft

Alors que Windows 11 qui prépare une refonte majeure de l’explorateur de fichiers, des versions récentes de Windows 11 Insider incluent la prise en charge de ReFS, ou Resilient File System (« système de fichiers résilient »), un système de fichiers propriétaire introduit avec Windows Server 2012 et développé par Microsoft.

Le système de fichiers n’est actuellement disponible que sur Windows Server, et pas sur les systèmes clients. Cela pourrait-il signifier la fin de NTFS ? Rien n’est encore certain à ce stade, mais des changements sont probablement à venir pour Windows 11.

ReFS arrive sur Windows 11 : qu’est-ce que ça change ?

NTFS, le New Technology File System, est le système de fichiers par défaut sur les versions clientes du système d’exploitation Windows de Microsoft. Il s’agit d’un système de fichiers propriétaire introduit dans Windows NT 3.1 et également pris en charge sous Linux et BSD.

Le système de fichiers résilient ReFS est quant à lui conçu pour « maximiser la disponibilité des données, évoluer efficacement vers de grands ensembles de données sur diverses charges de travail et fournir l’intégrité des données avec une résistance à la corruption », selon Microsoft.

ReFS et NTFS prennent en charge un large éventail de fonctionnalités, mais il existe quelques différences entre les deux systèmes de fichiers. Refs prend par exemple en charge des tailles de fichiers et de volumes allant jusqu’à 35 pétaoctets, là où NTFS n’arrive qu’à 256 téraoctets (1 pétaoctet équivaut à 1024 téraoctets).

Un aspect qui doit toutefois être pris en compte est qu’il n’y a pas de conversion directe NTFS vers ReFS. Il est donc très probable que ce nouveau système ne puisse être sélectionné que lors de la configuration initiale du système d’exploitation, mais pas pendant son exécution.

Les administrateurs Windows 11 peuvent activer ReFS sur les builds Windows 11 Insider à l’aide de ViVeTool et de l’ID42189933. Il est recommandé de créer une sauvegarde complète du système avant de tenter d’installer Windows 11 avec ReFS.

Source : Microsoft