Windows 11 perd la tête et croit que votre PC n’est plus connecté à internet

Le Patch Tuesday de mars 2026 (KB5079473) provoque des echecs d’authentification sur plusieurs applications Microsoft, meme lorsque la connexion internet fonctionne parfaitement. L’editeur a reconnu le probleme et propose un contournement provisoire.

Un PC portable sous Windows 11 avec le panneau de paramètres rapides ouvert. La mise à jour KB5079473 provoque une fausse erreur de connexion internet sur plusieurs applications Microsoft. © Microsoft

La mise à jour cumulative KB5079473, déployée le 10 mars 2026 sur Windows 11 24H2 et 25H2, génère un bug de connectivité qui empêche la connexion aux comptes Microsoft sur plusieurs applications. Teams Free, OneDrive, Edge, Excel, Word et Microsoft 365 Copilot sont tous concernés. Un message d’erreur évoquant une absence de connexion internet apparaît alors que le réseau fonctionne sans anomalie.

Un faux diagnostic réseau qui paralyse l’écosystème Microsoft

Le problème, documenté par Microsoft dans le tableau de bord Windows Release Health, se déclenche quand le système bascule dans un état de connectivité réseau aberrant. Concrètement, toute tentative d’authentification via un compte Microsoft personnel affiche un message indiquant que l’appareil ne semble pas connecté à internet. L’erreur ne concerne que les comptes Microsoft personnels. Les authentifications via Entra ID (anciennement Azure Active Directory), utilisées en environnement professionnel, restent pleinement opérationnelles.

Cette avarie s’ajoute à une semaine déjà éprouvante pour Redmond : une panne majeure de Microsoft 365 a touché Exchange Online et Office.com quelques jours plus tôt, et un correctif d’urgence (KB5084897) a dû être publié pour résoudre des dysfonctionnements Bluetooth.

Un palliatif fragile en attendant le correctif définitif

Microsoft recommande de redémarrer la machine tout en maintenant une connexion internet active. Cette manipulation rétablit l’état réseau correct et restaure l’accès aux applications. Toutefois, l’éditeur prévient qu’un redémarrage sans connexion active risque de replonger le système dans l’état défaillant. Des mesures d’atténuation ont par ailleurs été déployées depuis le 14 mars pour limiter la propagation du bug à de nouveaux appareils.

Un correctif permanent est annoncé dans les prochains jours. En attendant, les utilisateurs touchés n’ont guère d’autre option que ce redémarrage conditionnel, ou la patience.

Source : Microsoft Support, Windows Release Health