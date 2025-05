Windows 11 : Et si un agent IA contrôlait votre PC à votre place ?

Microsoft mise désormais sur une nouvelle génération d’agents IA, capables non seulement de comprendre les intentions des utilisateurs, mais aussi d’exécuter des actions concrètes à leur place.

© Perig76 / Freepik

Une IA intégrée pour configurer Windows 11

L’agent IA intégré à Windows 11 ne se contente plus de fournir des réponses ou des suggestions à l’utilisateur, comme le font les assistants traditionnels. Il franchit un cap supérieur en agissant directement dans l’interface de l’ordinateur, à la demande de l’utilisateur. Il est capable d’exécuter des actions concrètes en réponse à des demandes exprimées en langage naturel.

L’objectif est simple : éliminer une des sources les plus fréquentes de frustration chez les utilisateurs, à savoir la difficulté à trouver et ajuster les paramètres de leurs PC. Pour beaucoup d’utilisateurs, retrouver un paramètre spécifique peut rapidement se transformer en parcours du combattant, entre les multiples catégories de l’application Paramètres, les sous-menus imbriqués et les options techniques peu explicites.

L’IA intégrée à Windows 11 change vos réglages à votre place

Contrairement aux méthodes traditionnelles qui nécessitaient de suivre des étapes précises, souvent enfouies dans une arborescence de menus complexes, l’agent IA agit directement, de manière autonome, dès lors qu’il reçoit une instruction formulée en langage naturel.

Il n’est plus nécessaire de connaître les chemins exacts ou les réglages spécifiques à modifier. Il suffit de dire ou d’écrire, par exemple, « le texte est trop petit », pour que l’agent identifie immédiatement le problème et propose une augmentation de la taille de la police. De la même manière, si l’utilisateur exprime une gêne visuelle en évoquant un curseur trop petit, l’IA comprend le besoin et suggère automatiquement d’élargir le pointeur de la souris.

L’ensemble de ces ajustements se fait de manière transparente, sans que l’utilisateur ait à fouiller dans les multiples options de l’application Paramètres.

Navjot Virk, vice-président chargé des expériences Windows chez Microsoft, souligne que ” l’agent IA exploite les capacités de traitement local de l’appareil, ce qui permet d’exécuter certaines tâches directement sur le PC, sans avoir à transmettre les données vers le cloud”.

Il est important de mentionner que, dans un premier temps, cette innovation sera disponible exclusivement pour les utilisateurs du programme Windows Insider, qui testent les nouvelles fonctionnalités avant leur déploiement grand public. De plus, elle sera réservée aux PC “Copilot +” équipés de puces Snapdragon.

À terme, Microsoft prévoit de l’étendre aux ordinateurs dotés de puces Intel ou AMD, également classés “Copilot +”. En revanche, l’agent ne fonctionnera initialement qu’en langue anglaise.

Source : Presse Citron