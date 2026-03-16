Windows 11 : un logiciel préinstallé verrouille le disque C de milliers de PC, même Microsoft ne peut rien faire

Plus de fichiers, plus d’applications, plus rien. Depuis février 2026, un bug redoutable prive des milliers de PC portables Windows 11 de tout accès à leur disque système. Et contrairement à ce que tout le monde a d’abord pensé, Microsoft n’y est pour rien.

Le lecteur C sous Windows, ici affiché dans l’Explorateur de fichiers. C’est précisément cet accès que le bug rend impossible sur les machines touchées. © Shutterstock

Tout commence le 14 février 2026.

Sur Reddit, plusieurs usagers de Galaxy Book signalent un blocage total de leur lecteur système après l’installation de la mise à jour cumulative KB5077181. L’erreur « Accès refusé » sur C:\ empêche l’ouverture de fichiers, le lancement d’Outlook, de navigateurs web, d’utilitaires système. Dans certains cas, l’élévation de privilèges elle-même échoue, rendant toute tentative de réparation impossible sans support externe. Les signalements affluent depuis le Brésil, le Portugal, la Corée du Sud et l’Inde, concentrés sur les Galaxy Book 4 et d’autres modèles grand public de Samsung, sous Windows 11 24H2 et 25H2.

L’app Samsung Galaxy Connect mise en cause, pas Windows Update

Microsoft a d’abord classé l’incident en « investigation ». Le réflexe collectif, compréhensible vu l’historique, a été d’incriminer le Patch Tuesday. Mais l’enquête conjointe menée avec Samsung a livré un verdict différent : la corruption des listes de contrôle d’accès (ACL) sur la racine du volume système provenait de l’application Samsung Galaxy Connect, un utilitaire de partage d’écran distribué via le Galaxy Book Experience.

Concrètement, l’app modifiait les permissions de stockage au niveau système, ce qui, combiné à certaines images firmware Samsung, provoquait un verrouillage en cascade du lecteur C. Microsoft a fait retirer l’application du Microsoft Store. Samsung a depuis republié une version antérieure, jugée stable.

Que faire si vous êtes concerné ?

Microsoft recommande de désinstaller le Galaxy Book Experience via Paramètres > Applications, puis de lancer l’utilitaire de résolution des problèmes Windows Update.

Sur Reddit, des techniciens Samsung ont proposé une réattribution manuelle des permissions du disque C, mais cette méthode affaiblit les protections natives du système et reste déconseillée (par Microsoft). La prudence impose d’attendre le correctif définitif, attendu dans les semaines à venir, et de maintenir des sauvegardes à jour en attendant.

Source : Microsoft