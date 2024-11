Cette discrète mise à jour de Windows 10 a pour seul objectif de vous faire passer à Windows 11

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Les mises à jour de Windows, tout comme celles des autres systèmes d’exploitation qui existent (que ce soit macOS, Android, iOS, votre distribution Linux, etc.) sont plus que recommandées. Elles permettent de combler les failles informatiques dans lesquelles les pirates peuvent s’introduire.

Mais parfois, les nouvelles versions ne sont pas forcément compatibles avec votre matériel, ou bien, vous n’avez pas forcément envie de les installer. Cependant, la correction des failles et des bugs n’est pas la seule raison pour mettre à jour votre système. L’autre raison, notamment chez Microsoft, c’est la fin de la prise en charge de certaines versions de Windows.

La fin de cette prise en charge signifie souvent que vous n’aurez pas accès à de nouvelles mises à jour (notamment de sécurité), mais aussi que vous ne pourrez pas vous faire aider par les équipes de Microsoft en cas de problème.

Le patch KB5001716 permet de forcer les mises à jour de Windows

Déployé sur les ordinateurs disposant de systèmes Windows 10 et Windows 11, ce patch est en fait une mise à jour de Windows Update, l’outil de mise à jour de Windows et des produits Microsoft. Ce patch a été détecté par Neowin et l’information retransmise par TechRadar.

Comme Microsoft l’indique : “Lorsque cette mise à jour est installée, Windows peut tenter de télécharger et d’installer des mises à jour de fonctionnalités sur votre appareil s’il approche ou a atteint la fin de la prise en charge de la version de Windows actuellement installée.”

Et d’ajouter : “Après l’installation de cette mise à jour, Windows peut afficher périodiquement une notification vous informant de problèmes susceptibles d’empêcher Windows Update de maintenir votre appareil à jour et de le protéger contre les menaces actuelles.”

Ainsi, si vous êtes sous Windows 10, l’effet non désiré que pourrait avoir ce patch est de vous conseiller de passer sous Windows 11. En effet, le support de Windows 10 va bientôt prendre fin (il reste moins d’un an), et Microsoft voudrait bien que vous passiez à Windows 11. Sauf que votre matériel ne le peut pas forcément et du coup cette mise à jour ne peut pas être automatisée.

Si votre matériel est compatible avec la version suivante, il est possible que Windows Update vous y amène, sans vous demander votre avis, comme on peut le comprendre dans les notes de version citées ci-dessus.

KB5001716 n’est en fait pas une nouveauté

Comme l’indique TechRadar, le patch KB5001716 a en fait déjà fait parler de lui par le passé. Il est donc tout à fait possible que Windows Update l’ait déjà installé sur votre machine.

A priori, on pourrait dire que ce n’est pas grave. Sauf qu’en fait, il se peut que cela provoque un conflit et que vous obteniez un message d’erreur indiquant que l’installation de KB5001716 n’est pas possible.

Pas de panique, la solution à ce problème est simple. Commencez par vous rendre dans le module Windows Update de votre PC (en passant par les paramètres). Cliquez sur le bouton qui permet de voir l’historique des mises à jour. Trouvez ensuite l’option qui permet de désinstaller une mise à jour. Dans la liste qui s’affiche, cherchez KB5001716. Sélectionnez la ligne puis désinstallez-la.

Après un petit redémarrage du système vous sera à même de relancer l’opération de mise à jour qui a planté et la nouvelle version de KB5001716 devrait s’installer correctement.