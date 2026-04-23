Windows 11 améliore l’Explorateur de fichiers, voici les nouveautés

L’Explorateur de fichiers de Windows 11 reçoit une mise à jour profitable, pouvant désormais ouvrir des formats d’archives supplémentaires sans outil alternatif. Les performances ont également été améliorées.

En mars, Microsoft avait apporté plusieurs ajustements à l’Explorateur de fichiers, dont diverses améliorations de fonctionnement. L’application centrale de Windows 11 continue sa mue ce mois-ci. Dans la build 26100.8313 déployée il y a quelques jours sur le canal Release Preview, il est désormais possible d’ouvrir davantage de formats d’archives – .uu, .cpio, .xar ainsi que des packages NuGet (.nupkg) – directement dans l’Explorateur de fichiers.

Pour rappel, ces formats sont notamment utilisés dans des environnements Unix et Linux pour certains outils système, dans macOS pour certains mécanismes d’archivage, ou encore dans l’écosystème .NET pour la distribution de bibliothèques et de packages logiciels. Leur prise en charge permet d’ouvrir et d’extraire plus facilement les fichiers, sans passer par des outils tiers d’archivage. Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large d’ouverture de Windows 11 à de nouveaux formats natifs.

Elle devrait simplifier le travail des développeurs et des utilisateurs avancés tout en réduisant la dépendance à des logiciels alternatifs.

L’Explorateur de fichiers de Windows 11 se renforce

Microsoft a également confirmé d’autres améliorations. La cohérence de l’affichage des dossiers est renforcée. Les paramètres personnalisés (tri des fichiers par nom, réglage de la taille des icônes) s’appliquent désormais quelle que soit la façon dont vous ouvrez un dossier. Si vous passez par une autre application, comme un navigateur web, vos préférences sont automatiquement conservées.

Les performances d’ouverture et la vitesse de l’Explorateur de fichiers ont également été revues à la hausse. Le flash blanc au démarrage en mode sombre a été supprimé. Celui-ci apparaissait lorsque l’Explorateur était configuré pour s’ouvrir sur “Ce PC” ou lors du redimensionnement du volet d’informations. Enfin, des ajustements ont été apportés à l’affichage des fichiers téléchargés depuis Internet, avec un accès facilité à leur aperçu après l’avertissement de sécurité.

Ces nouveautés étant disponibles dans le canal Release Preview, un déploiement en version stable pourrait intervenir dans un avenir proche pour l’ensemble des usagers de Windows 11.

Source : Microsoft