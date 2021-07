Windows 11 : Microsoft veut vous empêcher de l’installer sur un PC incompatible

Windows 11 n’est pas compatible avec de nombreux PC à cause de la configuration minimale exigée. En théorie, vous ne pourrez pas contourner les restrictions pour l’installer sur un PC incompatible. C’est en tout cas ce que Microsoft compte faire.

À la suite de l’annonce de Windows 11 que nous avons eu l’occasion d’installer et de tester, Microsoft a déçu de nombreux utilisateurs. Et pour cause, le prochain système d’exploitation ne sera pas compatible avec tous les PC dotés d’une configuration correcte par rapport aux standards actuels.

Windows 11 – Crédit : Microsoft

Microsoft n’a pas revu à la baisse la configuration minimale, mais cette possibilité n’est pas encore complètement écartée. En attendant, la firme de Redmond prévient qu’elle n’autorisera aucune triche pour installer Windows 11 sur une machine incompatible. Vous pouvez d’ailleurs vérifier la compatibilité de votre PC avec Windows 11 en passant par un outil gratuit, PC Health Check.

Microsoft met en place une politique très stricte pour l’installation de Windows 11

Microsoft a donné plus de détails sur la migration vers Windows 11 lors d’une session AMA (ask-me-anything). Une telle session se présente sous la forme d’une interview interactive où les internautes posent des questions en direct. Aria Carley qui est directrice de programme chez Microsoft a expliqué que : « nous savons que ça craint que certains ne soient pas éligibles pour Windows 11. Mais, la bonne chose à retenir est que la raison pour laquelle nous faisons cela est de garder les appareils plus productifs, d’avoir une meilleure expérience et une meilleure sécurité que jamais auparavant afin qu’ils puissent rester protégés ».

Microsoft se montre donc particulièrement strict en ce qui concerne Windows 11. La raison ? Il veut privilégier la sécurité des ordinateurs à tout prix. Aria Carley a confirmé que vous ne pourrez pas modifier la stratégie de groupe (GPO) pour contourner les restrictions. À titre d’information, la stratégie de groupe est une technologie de gestion des configurations intégrées à Windows Server Active Directory. « La stratégie de groupe ne vous permettra pas de contourner l’exigence matérielle de Windows 11. Nous allons toujours vous empêcher de mettre à niveau votre appareil vers un état non pris en charge », a-t-elle ajouté.

Bien entendu, les utilisateurs trouveront toujours un moyen de contourner les règles de Microsoft. Certains réussiront à installer Windows 11 sur un PC incompatible. Néanmoins, soyez vigilants à l’égard des faux fichiers d’installation de Windows 11. Ces derniers ont pour seul objectif d’installer des malwares et des trojans sur votre PC. Pour rappel, Windows 11 est déjà disponible en Insider Preview. Sa sortie officielle est attendue pour cet automne, mais nous n’avons pas de date plus précise.

Source : BGR