Wipe it down, c’est le challenge TikTok à la mode, comment le réaliser à la maison ?

Wipe it down, le nouveau défi Tiktok fait fureur avec près d’un milliard de vues pour le hashtag #WipeItDown. Facile à réaliser, il demande néanmoins un peu de technique. On vous explique en détail comment réaliser votre vidéo.

Si TikTok est parfois décrié à cause de ses défis dangereux, de ses contenus douteux ou de sa sécurité, le réseau social reste avant tout un espace dédié aux esprits créatifs. Une imagination largement mise à profit en période de confinement pour donner naissance à un nouveau phénomène, Wipe it down. Un défi d’actualité puisqu’il fait la promotion de la désinfection pour se protéger du Covid-19 et limiter sa propagation.

Les défis ne sont pas vraiment nouveaux sur les réseaux sociaux, mais Tiktok s’en est fait une spécialité. Régulièrement, un nouveau défi s’impose pour devenir viral. En l’acceptant, les membres se l’approprient en réalisant leur propre vidéo qu’il partage à leur tour pour rapidement envahir tout le réseau. Le hastag #WipeItDown est sur le point de dépasser le milliard de vue. Pour rester ouvert à tous, les défis sont généralement simples à mettre en œuvre. Wipe it down n’échappe pas à la règle, mais demande peut être un peu plus de préparation et de technique.

TikTok : comment enregistrer votre vidéo musicale et gérer les commentaires ?

Wipe it down, un défi simple à réaliser avec les bons outils logiciels

La réalisation du défi fait principalement appel à votre créativité pour définir les personnages que vous voulez interpréter. Dans une première séquence vidéo, filmez-vous devant le miroir que vous nettoyez de haut en bas avec un chiffon. Idéalement, les passages du chiffon doivent coïncider avec le mot « wipe » de la chanson Wipe It Down de BMW Kenny. Changez ensuite de vêtements ou d’apparence pour jouer un autre personnage.

Filmez une deuxième séquence, voire une troisième ou même une quatrième si vous voulez changer de look plusieurs fois. Il s’agit ensuite d’assembler tous les rushs pour former la vidéo finale en prenant soin de les couper au bon moment. Pour y parvenir, vous devrez vous procurer une application dédiée au montage vidéo.

Vous en trouverez très facilement une sur l’App Store et le Play Store. En gratuit vous avez par exemple InShot ou iMovie sous iOS, et inShot ou Quick sous Android. Pour obtenir le morceau de BMW Kenny simplement, vous pouvez enregistrer une vidéo « Wipe it down » sur Tiktok et n’en conserver que la piste audio dans votre montage. Enfin, vous n’avez plus qu’à publier votre vidéo finale avec la hastag #WipeItDown.

TikTok SkullBreaker challenge : un défi viral aussi dangereux que stupide

chanyeol do the wipe it down challenge pls pic.twitter.com/PYtBCqrrOP — L '^' (@enlistmyeon) May 19, 2020

.@ItsJojoSiwa does her take on the "Wipe It Down" challenge and lets her hair down in honor of her birthday tomorrow. 🎉 pic.twitter.com/hig3Fvj89I — Pop Crave (@PopCraveMusic) May 19, 2020