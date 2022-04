Wolverine montre sa haine de Deadpool avec brutalité

Wolverine et Deadpool, une histoire d’amour et de haine – Crédit : Marvel Comics

Deadpool profite d’un véritable engouement au cinéma. Désormais, le personnage appartient à Disney. Un rachat acté par la présence de Wade Wilson dans le MCU à travers une courte vidéo. Mais figurez-vous que si le public adore l’antihéros, les super-héros n’apprécient pas forcément sa présence. On pense notamment à Wolverine, mutant incarné par Hugh Jackman dont le retour fait toujours plus parler. Dans Wolverine #20, on découvre que Logan montre sa haine de Deadpool d’une manière très… violente.

Logan fait exploser Deadpool pour le mettre en pièces !

Wolverine fait littéralement exploser Deadpool – Crédit : Marvel Comics

Depuis des décennies, Deadpool tente de se faire reconnaître comme un X-Men. Si Wade Wilson ne possède pas de gène X, il dispose du sang de Wolverine suite au programme de l’Arme X. Il s’agit donc d’un hybride. Mais sa tendance à semer le chaos l’éloigne de l’équipe menée par le professeur X. Dans Wolverine #20, Wade Wilson souhaite accéder à Krakoa, une île paradisiaque où se retrouvent les mutants. L’accès lui est refusé mais comme le montre la planche ci-dessus, Wolverine lui fait largement comprendre qu’il n’est pas désiré. Logan met Deadpool en pièces en le faisant explorer à l’aide de missiles. Mais l’antihéros survit grâce à ses capacités.

Finalement, difficile pour le X-Men de l’empêcher de mettre son plan à exécution. Dans le résumé de Wolverine #20, on peut lire : « [Deadpool] veut être un citoyen d’honneur de Krakoa. Wolverine veut juste qu’il la ferme ».

Ce n’est pas la première fois que Wade Wilson souhaite se taper l’incruste. Le premier Hellfire Gala allait tourner au vinaigre par sa faute avant que la X-Force n’intervienne !

Si les lecteurs et spectateurs adorent Wade Wilson, beaucoup d’autres personnages ne peuvent pas le sentir. Il faut dire que Deadpool se montre souvent lourdingue et pas mal violent !

Source : ScreenRant