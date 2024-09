X change les règles, les utilisateurs bloqués verront quand même vos messages

Les réseaux sociaux, même s’ils sont une source d’information importante de nos jours, sont aussi le terrain de jeu privilégié des trolls, ces animaux des cavernes aux intentions peu reluisantes.

Afin d’aider les utilisateurs à se protéger de leurs pratiques, les réseaux sociaux permettent de bloquer les utilisateurs les plus hargneux afin qu’ils arrêtent de pourrir votre vie.

C’est le cas de X, l’ancien Twitter racheté par Elon Musk. Outre le fait que les utilisateurs peuvent s’abonner et ainsi obtenir un badge bleu qui leur donne une légitimité, le réseau propose un système de blocage efficace.

Le système de blocage de X

Nous l’avons dit, la possibilité de bloquer quelqu’un de nuisible sur les réseaux sociaux est vitale. La fonction de blocage de Twitter vous permet d’éviter que l’utilisateur concerné puisse accéder à votre profil et à vos tweets non publics.

S’il essaye de le faire, il obtiendra un message indiquant que vous l’avez bloqué. Outre le fait qu’il ne pourra pas voir ce que vous postez, il n’aura pas non plus accès à vos réponses sur d’autres posts, ni à vos médias (photos et vidéo) ni à la liste de vos followers (les personnes qui vous suivent) et encore moins à la liste de personnes que vous suivez.

Qu’est-ce qui va changer ?

Si le blocage continuera bien d’empêcher les personnes bloquées d’interagir avec vous, le nouveau système leur permettra tout de même d’accéder à vos posts publics.

Il faut dire que si le bloqué se connecte avec un autre compte ou s’il se déconnecte, il verra vos posts publics de toute façon, mais pas votre profil ou vos messages non publics.

C’est donc dans cette logique que le module de blocage a été modifié. Notez que les personnes bloquées ne pourront toujours pas interagir avec les messages que vous mettez en ligne.

Vous en avez marre des changements intervenus depuis que Twitter est devenu X ? Sachez que vous pouvez à tout moment supprimer votre compte.