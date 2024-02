Xbox compte déjà 200 millions de joueurs en 2024, Sony peut trembler

Xbox se porte finalement mieux que ce que l’on pourrait croire. Sur consoles, PC et mobile, l’entreprise compte 200 millions d’utilisateurs actifs en 2024. Le rachat d’Activision Blizzard King et le cloud gaming contribuent aux bonnes performances de Xbox.

Xbox souffre quelque peu face à son concurrent historique PlayStation depuis quelques mois. Les ventes de la PS5 surpassent celles de la Xbox Series, notamment sur la période capitale de Noël 2023. Un petit coup dur pour Microsoft et ses consoles de salon parues en novembre 2020.

Même la PS4 parvient à vendre plus de jeux que la Xbox Series en Europe sur la totalité de l’année dernière. Heureusement pour elle, la firme de Redmond dispose de bonnes raisons de se féliciter pour son début d’année. Xbox compte 200 millions de joueurs actifs au premier trimestre 2024.

Xbox est en grande forme et compte 200 millions de joueurs en 2024

Fin janvier, Microsoft organisait une conférence téléphonique pour évoquer les résultats prévisionnels du deuxième trimestre de l’exercice 2024. Ce fut l’occasion pour les nombreux participants de faire le bilan de début d’année.

Satya Nadella, directeur général de Microsoft, a évoqué les excellentes performances de Xbox en janvier. « Nous avons établi des records en termes d’utilisateurs actifs mensuels sur Xbox, PC et mobile, où nous comptons désormais plus de 200 millions de joueurs, y compris Activision Blizzard King », se réjouit-il.

Le rachat d’ABK par Microsoft semble donc porter ses fruits, alors même que les jeux de l’entreprise ne sont pas encore disponibles dans le Xbox Game Pass. Pourtant, Satya Nadella affirme l’acquisition d’Activision Blizzard King a permis d’ajouter « des centaines de millions de joueurs » à l’écosystème Xbox, ce qui parait légèrement exagéré…

Le cloud gaming permettrait aussi à Microsoft de se distinguer. Le nombre d’heures de streaming a augmenté de 44 % entre 2023 et 2024 selon le compte rendu de la conférence. Rappelons que le Xbox Game Pass autorise le jeu en cloud sur les consoles du constructeur, mais également sur d’autres périphériques comme l’iPhone ou les casques VR Meta Quest.

Évidemment, la firme de Redmond espère que ses prochains jeux exclusifs attendus en 2024 comme Indiana Jones ou Hellblade 2 continueront d’attirer de nouveaux joueurs. Microsoft compte aussi sur les titres déjà disponibles tels que Starfield, qui accueille toujours des mises à jour.

Même si le Xbox Game Pass et l’élargissement de l’écosystème sont fructueux, les joueurs attendent aussi des œuvres de grande qualité. Malgré le manque d’exclusivités marquantes par rapport à Sony et Nintendo, Xbox s’en sort peut-être mieux que prévu sur ce plan-là. En 2023, le chiffre d’affaires des contenus et services Xbox a augmenté de 61 %.

Rappelons qu’en décembre dernier, PlayStation recensait 123 millions d’utilisateurs actifs uniquement sur ses consoles. De son côté, Sony aussi cherche à étendre son écosystème sur PC et mobile, notamment grâce au PS Plus.