Xbox Series S : Microsoft a mentionné par erreur la console next-gen qui n’est pas encore officielle

L’existence de la Xbox Series S n’est même pas encore officiellement confirmée, mais il semblerait qu’elle soit bel et bien réelle. En plus des nombreuses fuites à son sujet, Microsoft a lui-même mentionné par erreur la console next-gen.

Manette Xbox « Midnight Forces II Special Edition » – Crédit : Microsoft

Décidément, la Xbox Series S se profile malgré elle à l’horizon. Autrefois appelée sous son nom de code Scarlett Light, puis Lockhart, cette version low-cost de la Xbox Series X faisait déjà parler d’elle en décembre de l’année dernière. Cependant, Microsoft a toujours refusé d’en parler, présentant uniquement la console next-gen haut de gamme, la Xbox Series X. Le géant américain a commis une erreur en mentionnant lui-même le nom de la console sur un flyer donnant un code pour essayer gratuitement le Xbox Game Pass Ultimate. C’est le nouveau service de cloud gaming de Microsoft qui coûte 12,99 €/mois.

La Xbox Series S se concrétise de plus en plus

Un utilisateur Twitter a partagé la photo du flyer en question qui se trouvait dans une boîte de la manette Xbox Midnight Forces II Special Edition. Nous pouvons clairement lire sur ce flyer que le Xbox Game Pass Ultimate « comprend Xbox Live Gold et un accès illimité à plus de 100 jeux de qualité sur Xbox Series X | S, Xbox One et Windows 10 ». À ce niveau, Microsoft ferait presque mieux d’annoncer officiellement la console low-cost plutôt que de continuer à nier son existence, si elle existe réellement bien entendu.

I got a new controller for my Xbox since mine was broken. Interestingly enough, the Game Pass Ultimate trial code sheet mentions the unannounced @Xbox Series S. It’s definitely a thing. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7 — Brendan (@BraviaryBrendan) August 31, 2020

De plus, l’utilisateur Twitter a confirmé qu’il a acheté la manette Xbox One en ligne directement auprès de Microsoft. Il pourrait alors s’agir d’un flyer imprimé il y a quelques mois avant que la présentation de la Xbox Series S prenne du retard. En effet, la console aurait dû être présentée à l’E3 2020. Le salon ayant été annulé à cause de la pandémie, l’annonce avait été repoussée au mois de juin, puis au mois d’août.

Microsoft a du mal à garder le secret

La version low-cost de la Xbox Series X est probablement l’un des secrets les moins bien gardés du gaming cette année. Il y a quelques mois, nous vous annoncions qu’elle serait commercialisée au prix de 300 $. Quelque temps plus tard, en juin, nous apprenions que Microsoft avait déposé la marque « Xbox Series », un signe supplémentaire de son arrivée.

Récemment, un rapport laissait suggérer que la Xbox Series S pourrait être plus puissante que la Xbox One X qui est la console de la génération actuelle dont la production et la vente viennent d’être arrêtées. Microsoft prévoit de lancer la Xbox Series X pour le mois de novembre, donc il ne devrait pas tarder à confirmer ou non l’existence de la Xbox Series S.

Source : SlashGear