Xbox Series S : plus puissante que la Xbox One X ?

La semaine dernière, un rapport de Warren affirmait que la prochaine console « budget » de Microsoft, la Xbox Series S, disposera de 7,5 Go de mémoire utilisable. De plus, le journaliste a indiqué que la console offrira environ 4 Tflops de performance au niveau du GPU.

Crédit : u/jiveduder / Reddit

Warren avait indiqué qu’il pensait que le processeur Lockhart sera légèrement plus lent que celui de la série X, mais il a ensuite rectifié cela en disant que le processeur Lockhart sera probablement synchronisé à la même vitesse, mais offrira un GPU moins puissant.

Xbox Series X : les exclusivités de la console seraient présentées le 23 juillet

Tout comme la Xbox Series X, la Xbox Series S prendra en charge le ray tracing matériel et il appartiendra aux développeurs de viser un niveau de performance de 1080p 60fps ou de 1440p 30fps.

Warren nous a à nouveau fait part d’informations sur le projet Lockhart de Microsoft, qui n’a pas encore été annoncé, et nous en savons peut-être plus sur le nombre d’unités de contrôle (CU) que le GPU Lockhart va utiliser, ce qui permettra de spéculer plus précisément sur la vitesse d’horloge du GPU et sur les niveaux de performance.

▬▬▬.◙.▬▬▬

═▂▄▄▓▄▄▂

◢◤ █▀▀████▄▄▄▄◢◤

█▄ █ █▄ ███▀▀▀▀▀▀▀╬

◥█████◤

══╩══╩═

╬═╬

╬═╬

╬═╬

╬═╬ just dropped down to say

╬═╬

╬═╬ 20 CUs

╬═╬

╬═╬☻/

╬═╬/▌

╬═╬/ — Tom Warren (@tomwarren) July 1, 2020

Plus puissante que la Xbox One X ?

Sur la base des spécifications dont nous avons entendu parler jusqu’à présent, avec son CPU Zen 2 et son SSD plus rapide, la Xbox Lockhart semble être plus puissante que la console Xbox actuelle de Microsoft, la Xbox One X. En outre, il faut considérer que l’architecture GPU RDNA2 de la console est beaucoup plus efficace que l’architecture Graphics Core Next (GCN) de la One X.

Xbox Series X : la console est plus optimisée pour les développeurs que la PS5, selon Microsoft

Même si la Xbox One X dispose de 6 TFlops contre seulement 4 Tflops pour la Xbox Series S, le plus important est la technologie embarquée dans chaque console et non la puissance théorique délivrée. Il convient également de rappeler que si la Xbox One X n’est pas destinée aux titres next-gen de Microsoft, Lockhart l’est, mais en résolution 1080p/1440p selon la fréquence d’images.

Microsoft n’a pas encore confirmé l’existence de son projet « Xbox Lockhart », mais devrait le faire au cours de l’événement Xbox qui aura lieu plus tard ce mois-ci. L’événement devrait avoir lieu dans la semaine du 20 juillet.

Xbox Series S : Microsoft pourrait révéler la version low-cost de la Series X en août

Source : Tom Warren