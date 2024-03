Xbox Series : une nouvelle console officiellement certifiée, la PS5 Pro aurait sa concurrente

© Tom’s Guide

La PS5 Pro sera-t-elle la console surpuissante qu’une partie des joueurs espéraient voir arriver sur le marché en novembre 2020 ? Probablement, si la machine peut faire tourner tous les jeux en 4K à 60 fps et même jusqu’à 120 fps.

La PS5 Pro serait deux fois plus puissante que la PS5 standard, ce qui en ferait la meilleure console pour jouer à GTA 6 et aux AAA. Visiblement, Xbox ne compte pas se laisser distancer dans la course à la puissance et l’innovation, puisqu’une nouvelle machine pourrait arriver entre les mains des développeurs.

Une nouvelle Xbox certifiée en Corée du Sud, une concurrente de la PS5 Pro ?

Microsoft pourrait lui aussi ajouter une corde à son arc avec une nouvelle Xbox. Un kit de développement inédit de la Xbox vient d’être certifiée aujourd’hui par la National Radio Research Agency (RRA). En Corée du Sud, les constructeurs doivent impérativement enregistrer leurs appareils électroniques auprès de cet organisme fondé en 1966, qui s’assure alors qu’ils ne nuisent pas à l’environnement des ondes radio.

Étant donné que l’organisation gouvernementale vient de certifier le kit de développement Xbox ce 18 mars, cela signifie qu’il pourrait bientôt être envoyé aux studios sud-coréens. Surtout, ce nouvel enregistrement indique qu’il ne s’agit pas d’un kit déjà connu, mais bien d’une nouvelle Xbox.

L’appareil fabriqué en Chine et au Vietnam porte le numéro de modèle 2089. Pour l’heure, impossible de connaître les caractéristiques de cette « XDK console », nom sous lequel Xbox a fait certifier l’appareil. Cependant, il faut se rappeler qu’en septembre 2023, une fuite interne révélait l’existence d’une nouvelle Xbox Series X de 2 To sans lecteur de disque.

En février, Phil Spencer, dirigeant de la branche gaming de la firme de Redmond, reconnaissait que fabriquer des consoles avec un lecteur CD représentait un coût de plus en plus important. L’arrivée d’une Xbox 100 % digitale ne serait pas véritablement une surprise étant donné comment Microsoft mise sur le cloud gaming.

En revanche, on peut se demander pourquoi un kit de développement serait envoyé aux studios s’il s’agit « seulement » d’une version digitale de la Xbox Series. Comme Sony et sa PS5 Pro, Microsoft pourrait bien préparer une console plus puissante, même si Phil Spencer indiquait récemment que ce n’était pas nécessaire.