La prochaine Xbox promet “le plus grand saut technique jamais vu” : à quoi s’attendre ?

Microsoft ne compte pas arrêter les consoles Xbox

Un bond technologique considérable est attendu pour la prochaine génération de Xbox

Le jeu en physique menacé

La rumeur selon laquelle Microsoft allait abandonner sa console Xbox vient d’être balayée d’un revers de la main. C’est en tout cas ce que révèle Sarah Bond, la présidente de Xbox, aux côtés de Phil Spencer lors d’un podcast publié sur YouTube sur la chaîne officielle de la marque. Les deux cadres ont tenu à rassurer leur communauté en leur promettant que l’entreprise est toujours très investie dans l’évolution technologique de sa plate-forme et de son matériel.

La prochaine Xbox va être révolutionnaire

Comprenez par là qu’un qu’une nouvelle génération de Xbox est bel et bien en développement. Sarah Bond n’a pas pris de gants en déclarant que Microsoft allait réaliser “le plus grand progrès technique” avec la Xbox de nouvelle génération.

Nous avons encore beaucoup à vous montrer. Il y a des choses passionnantes dans le domaine du matériel et que nous allons partager avec vous pendant les vacances. Nous sommes également investis dans la feuille de route de la prochaine génération. Ce sur quoi nous nous concentrons vraiment, c’est de vous offrir le plus grand bond technologique que vous ayez jamais vu dans une génération de matériel, ce qui permet d’améliorer le jeu pour les joueurs et pour les créateurs et les visions qu’ils construisent.

Quid de la nouvelle Series X 100% digitale qui avait leaké durant le procès du rachat d’Activision-Blizzard ? Il s’agit toujours d’un autre projet qui devrait bientôt arriver. Cette machine au design revisité et surtout sans lecteur de disque constituera un “refresh” de l’actuelle Series X. Toutefois, contrairement à la One X qui était une One sous stéroïdes, cette “nouvelle Series X” n’apportera aucun gap de performances. Elle se concentrera en effet sur de nouvelles fonctionnalités censées améliorer l’expérience utilisateur, comme le Wi-Fi 6E, l’intégration d’un port USB-C et une capacité de stockage revue à la hausse pour atteindre 2 To.

Les jeux en physique menacés d’extinction

Microsoft n’a néanmoins pas donné de nouvelles quant à l’avenir du jeu en physique. En effet, si la prochaine Series X est 100 % digitale, la prochaine génération prévue pour la fin de la décennie devrait logiquement faire l’impasse sur le lecteur de disque. Il ne sera alors plus possible d’acheter de jeux physiques pour sa console Xbox. L’ère du tout numérique va alors prendre une nouvelle tournure, sans doute au profit du Game Pass, qui va d’ailleurs bientôt intégrer Diablo IV. A voir si son concurrent historique, Playstation, adoptera la même stratégie. Microsoft compte également étendre son écosystème Xbox à tous les écrans.