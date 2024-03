Test Xiaomi 14 : un format idéal pour des performances au top

Malgré ses dimensions très raisonnables, le Xiaomi ne manque pas de répondant. Le nouveau fleuron de la marque compte parmi les smartphones les plus puissants du moment et montre les crocs en photo, avec ses optiques Leica. Cela suffit-il à faire de lui le meilleur choix ?

Dévoilée en novembre dernier en Chine, la série Xiaomi 14 s’est furieusement fait désirer en France. Le suspense a pris fin en février dernier au MWC de Barcelone, le grand salon de la téléphonie, avec l’annonce de la commercialisation européenne des smartphones phares de la marque.

Xiaomi 14 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom's Guide

L’année dernière, seul le Xiaomi 13 Pro avait été retenu. Cette année, c’est l’inverse. Le Xiaomi 14 devient l’un des ambassadeurs privilégiés de la gamme en Europe. Les amateurs de smartphones XXL se sentiront sûrement un peu à l’étroit, voire lésés. Si les Xiaomi 14 et 14 Pro profitent d’un équipement assez proche, leur format se révèle très différent.

Xiaomi 14 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Le Xiaomi 14 présente un écran de seulement 6,36 pouces contre 6,73 pouces pour le Pro (non vendu en France). La différence n’est pas aussi marquée qu’entre un Galaxy S24 et Galaxy S24+ de Samsung (respectivement 6,2 et 6.7 pouces). Ceux qui ne jurent que par les écrans grand format pourront se tourner vers le 14 Ultra qui fait ses premiers pas en France. Car à Barcelone, Xiaomi a aussi annoncé ce mobile hors normes, un géant dans tous les domaines.

Xiaomi 14 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Face au Xiaomi 14 Ultra, pressenti comme le grand rival du Galaxy S24 Ultra, le Xiaomi 14 risque-t-il d’être éclipsé ? En attendant de nous attaquer à ce grand frère prometteur, voici ce que vaut le Xiaomi 14, l’un des nouveaux fers de lance de la marque.

Xiaomi 14 : quels sont sa disponibilité et son prix en France ?

Malgré son format relativement compact, le Xiaomi 14 embarque un équipement complet dernier cri qui le classe parmi les smartphones les plus haut de gamme du marché. Son prix, à ce titre, s’avère donc élevé, même s’il reste bien plus abordable que certains ténors du secteur comme un Apple iPhone 15, un Samsung Galaxy S24 Ultra ou même un Honor Magic6 Pro. Proposé en précommande depuis son annonce au MWC de Barcelone le 25 février, il est désormais disponible et visible en boutique. Voici les prix du mobile, commercialisé en deux versions de mémoire :

Xiaomi 14 12 Go / 256 Go : 999 euros

: 999 euros Xiaomi 14 12 Go / 512 Go : 1099 euros

Xiaomi 14 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Le smartphone est décliné en trois coloris : blanc, noir, ou vert. Il est fourni avec un câble USB-A/USB-C, un chargeur rapide 90 W et une coque en silicone gris foncé. Pour son lancement, plusieurs offres commerciales se côtoient.

Les trois couleurs du Xiaomi 14 / Crédit : Xiaomi

Sur le Mi Store, les nouveaux clients peuvent obtenir un coupon de réduction de 100 euros et avec le code JOJO150, une réduction de 150 euros est appliquée pour tout achat avant le 27 mars. Un bonus reprise de 150 euros est également proposé. Ces offres portent sur les deux modèles, le Xiaomi 14 256 Go étant vendu essentiellement sur le Mi Store.

Xiaomi 14 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Chez Darty et à la Fnac ou encore chez Boulanger, une réduction d’environ 150 euros est appliquée sur le modèle 512 Go et pour tout achat avant le 1er avril la tablette Xiaomi Pad 6 est offerte.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Xiaomi 14 ?

Comme la grande majorité des smartphones haut de gamme de 2024, le Xiaomi 14 est propulsé par le dernier Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, ce qui fait de lui un smartphone extrêmement puissant et polyvalent. Poursuivant plus que jamais son partenariat avec Leica, Xiaomi a équipé son dernier-né de la dernière génération d’optique de ce grand nom de la photo.

Xiaomi 14 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Fiche technique du Xiaomi 14

Écran : LTPO AMOLED 1,5K (2670 x 1200) de 6,36 pouces, 120 Hz, 460 ppp, 3000 nits, HDR, Dolby Vision

: LTPO AMOLED 1,5K (2670 x 1200) de 6,36 pouces, 120 Hz, 460 ppp, 3000 nits, HDR, Dolby Vision Grand-angle : f/1.6, équivalent 23 mm, capteur de 50 Mpx, 7P lens, 8K

: f/1.6, équivalent 23 mm, capteur de 50 Mpx, 7P lens, 8K Ultra grand-angle : f/2.2, équivalent 14 mm, capteur de 50 Mpx, 6P lens, 115° FOV

: f/2.2, équivalent 14 mm, capteur de 50 Mpx, 6P lens, 115° FOV Téléobjectif : f/2.0, équivalent 75 mm, capteur de 50 Mpx, 6P lens, lentille flottante

: f/2.0, équivalent 75 mm, capteur de 50 Mpx, 6P lens, lentille flottante Caméra frontale : f/2.0, capteur de 32 Mpx, 5P lens 89,6° FOV

: f/2.0, capteur de 32 Mpx, 5P lens 89,6° FOV Processeur : Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm

: Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm Mémoire : 12/ 256Go – 12/512 Go

: 12/ 256Go – 12/512 Go Batterie : 4610 mAh,

: 4610 mAh, Charge : Hypercharge 90 W, charge sans-fil 50 W, charge inversée

: Hypercharge 90 W, charge sans-fil 50 W, charge inversée Connectivité : Wi-Fi 7 Ready, Bluetooth 5.4, 5G, NFC

: Wi-Fi 7 Ready, Bluetooth 5.4, 5G, NFC Dimensions : 152,8 x 71,5 x 8,20 mm

: 152,8 x 71,5 x 8,20 mm Poids : 193 g à 198 g

: 193 g à 198 g Divers : haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, 4 micros

: haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, 4 micros Résistance : IP68, Corning Gorilla Glass Victus en façade

: IP68, Corning Gorilla Glass Victus en façade OS : HyperOS 1.0 sur Android 14

: HyperOS 1.0 sur Android 14 Mises à jour : 4 ans pour l’OS, 5 ans pour la sécurité

Xiaomi 14 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Le Xiaomi 14 fonctionne avec la dernière version de l’OS de Google, Android 14, avec en surcouche le nouvel environnement Xiaomi HyperOS, déjà découvert sur le Poco X6 Pro 5G testé par la rédaction et qui succède à MiUI.

Un design élégant, tout en compacité

La plupart des smartphones haut de gamme et même des smartphones tout court disposent, de nos jours, d’un écran de 6,7 à 6,8 pouces. Ce n’est pas le cas du Xiaomi 14 qui, s’il ne se range pas dans le camp des ultra compacts comme l’iPhone 15, le Galaxy S24 ou l’Asus Zenfone 10, arbore une dalle de taille vraiment raisonnable. De quoi faire hésiter les amateurs de grands formats, mais certainement pas ceux qui regrettent le temps où les smartphones pouvaient être utilisés d’une seule main et ne déformaient pas les poches.

Xiaomi 14 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom's Guide

D’un design élégant avec ses tranches plates et ses coins arrondis façon iPhone, le Xiaomi 14 présente une dalle plate aux fines bordures, avec un ratio proche des 90 %. Le dos en verre brillant sur notre modèle de test blanc, assez glissant, est légèrement bombé. Seul l’écran bénéficie de la protection Gorilla Glass Victus, il sera donc préférable pour les plus maladroits d’utiliser la coque fournie. Elle a le bon goût d’offrir un aspect discret et un toucher agréable sous les doigts. Elle présente de plus le mérite de protéger et masquer un peu l’épaisseur non négligeable du bloc photo. Pour terminer dans le domaine de la protection, le Xiaomi 14 est certifié IP68. Indispensable pour prolonger l’espérance de vie de son smartphone.

Xiaomi 14 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Pour un smartphone haut de gamme, le Xiaomi 14 reste relativement léger puisqu’il est sous la barre des 200 grammes. Il se montre en revanche un rien dodu, 8,20 mm d’épaisseur, comparé aux Galaxy S24/24+ (7,7 mm), surtout si l’on ajoute l’épaisseur du bloc photo qui doit bien mesurer 3 à 4 mm. Grâce au dos incurvé, l’impression de finesse subsiste toutefois. Les tranches, les boutons et le cerclage du bloc photo, chromés, très brillants, auraient, selon nous, gagnés à être en aluminium brossé, mais l’ensemble reste tout de même assez raffiné.

Xiaomi 14 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Sur le côté droit du mobile figurent le bouton de verrouillage et la touche de réglage du volume. Au bas du téléphone, on trouve le port USB-C et l’emplacement double nano SIM. Le smartphone est compatible eSIM. Précisons pour terminer que seuls les modèles verts et blancs arborent un dos en verre. Le modèle noir offre de son côté un dos en polycarbonate moins réceptif aux traces de doigts et moins lourd de 5 grammes, même si sur notre modèle de test en verre blanc, ces traces sont restées minimes.

Un écran bien défini et très lumineux

L’écran de 6,36 pouces du Xiaomi 14 présente tous les attributs d’un écran premium, du choix de la technologie Amoled au rafraîchissement capable de varier de 1 à 120 Hz, pour une image fluide tout en préservant l’autonomie au maximum. Avec une définition d’environ 1,5 K (entre FHD+ et QHD+), la dalle atteint une très haute résolution de 460 ppp. C’est presque trop, dans la mesure où il devient difficile de cerner un gain de lisibilité au-delà de 300 à 350 ppp. Quoi qu’il en soit, vous l’aurez compris, cet écran est une petite merveille à regarder. L’immersion est totale si l’on fait abstraction du poinçon central qui marque la présence de la caméra frontale.

Xiaomi 14 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Xiaomi annonce un pic de luminosité capable d’atteindre 3000 cd/m2. Dans la vraie vie, notre sonde s’est montrée incapable de mesurer un tel pic. En revanche, en poussant au max le curseur, nous avons atteint 498 cd/m² et en activant le mode lumière du soleil (plus gourmand en énergie), nous sommes passés à 693 cd/m². En laissant l’appareil en mode luminosité automatique (ce qui est préférable et il est d’ailleurs activé par défaut), nous avons relevé 978 cd/m² en plaçant le mobile sous une source lumineuse. Enfin, sur des fichiers de type HDR, la luminosité a atteint 1470 cd/m². C’est certain, vous devriez pouvoir consulter l’écran du Xiaomi 14 sans trop ciller en extérieur, sous un soleil de plomb.

Xiaomi 14 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Le Xiaomi 14 propose plusieurs modes d’affichage appelés “schéma de couleur” : le Couleur original PRO par défaut, le Vif, le Saturé et les paramètres avancés pour choisir entre une gamme de couleur Original, P3 ou sRGB et effectuer des réglages manuels. Le commun des mortels restera dans le mode par défaut. Le mode Couleur Original Pro livre un excellent Delta E de 2,09, c’est à dire des couleurs fidèles, un soupçon trop froides avec une température de 6800 K. Rien de rédhibitoire et il est de plus possible d’ajuster cette température à sa convenance.

Android 14 et HyperOS : rien de très nouveau

Sur ce smartphone haut de gamme, Android 14 est à la manœuvre avec en renfort HyperOS, la nouvelle interface de Xiaomi. Ce ne serait pas indiqué au lancement de l’appareil que nous ne l’aurions peut-être même pas remarqué tant elle reste proche de MiUI 14. On retrouve sur HyperOS les atouts et les défauts de la surcouche précédente, c’est-à-dire une grande richesse au niveau des réglages ou fonctions et tout un lot de programmes dont on pourrait se passer.

Le volet des raccourcis rapides du Xiaomi 14 (HyperOS) vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro+(MiUI)

On relève quelques différences à la marge comme le panneau de notifications un peu retravaillé. Surtout, cette interface devrait faciliter les interactions avec les objets connectés. Concernant les mises à jour qui vous permettront de profiter des nouveautés logicielles régulièrement, Xiaomi annonce toujours 4 ans pour l’OS et 5 ans pour la sécurité. La marque ne surenchérit donc pas sur les annonces de Samsung et de Google allant jusqu’à 7 ans.

Xiaomi 14 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Une démonstration de puissance

Équipé du Snapdragon 8 Gen 3, le nouveau processeur de Qualcomm, le Xiaomi 14 en a sous le pied. Et ce d’autant plus que le constructeur a été généreux en mémoire vive, avec 12 Go sur les deux modèles 256 et 512 Go (cette RAM étant extensible de 4, 6 ou 8 Go virtuels pris sur le stockage). Inutile de préciser que cette puce dernier cri fait tourner n’importe quelle application, y compris les jeux les plus gourmands en ressources.

Xiaomi 14 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Il reste que le boîtier compact du Xiaomi 14 apporte une petite complication en matière de dissipation de la chauffe. Lors d’un stress test 3Dmark, le Xiaomi 14 a tout de même atteint 52 degrés. Une chauffe qu’on sent bien sous les doigts, surtout au niveau des tranches et qui a forcément un impact sur l’autonomie lorsque l’appareil est sursollicité. Ceci se limite bien sûr essentiellement au domaine du jeu, mais vous apprécierez à ce moment-là la coque fournie par la marque qui réduit sensiblement le désagrément.

Xiaomi 14 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom's Guide

En tout cas, le Xiaomi 14 n’a pas grand-chose à envier aux derniers smartphones haut de gamme eux aussi équipés du Snapdragon 8 Gen 3, comme le Galaxy S24 Ultra, le Magic6 Pro ou l’Asus Zenfone 11 Ultra. Le reste sera affaire de goût entre l’écran géant de 6,8 pouces de ces trois mastodontes ou le format compact du Xiaomi 14. En tout cas, malgré son petit boîtier, ce dernier livre, grâce à ses deux haut-parleurs stéréo, un son plutôt puissant et agréable.

Photo : de la qualité et beaucoup de polyvalence

Si on retrouve sur le Xiaomi 14 le même trio de choc que l’an passé sur le Xiaomi 13 Pro, on se console en se disant qu’on ne change pas une formule qui marche. Trois capteurs de 50 mégapixels sont donc associés au grand-angle, à l’ultra grand-angle et au téléobjectif qui composent ce trio. Le partenariat avec Leica est plus que jamais d’actualité et, bonne nouvelle, l’allemand fournit d’ailleurs des lentilles de dernière génération, en plus de l’habituel traitement logiciel (on retrouve notamment le choix entre les deux modes photo Leica Vibrant et Leica Authentique). Nous avons choisi le vibrant, moins naturel, mais plus chaleureux au niveau des couleurs.

Grand-angle

Grand-angle

L’objectif principal ouvre désormais à f/1,6, une franche progression par rapport à l’ouverture f/1,9 du Xiaomi 13 Pro. Il est de plus accompagné par le capteur Light Fusion 900, un modèle d’Omnivision optimisé pour Xiaomi. Il y a donc cette année de vraies nouveautés. Avec le module principal, Xiaomi promet des photos encore plus réussies en basses lumières. Les autres modules profitent aussi de lentilles Leica. Le téléobjectif offre pour sa part un zoom 3,2x et permet de réaliser des gros plans et portraits améliorés.

Grand-angle

Ultra grand-angle

Zoom 2x
Zoom 3,2x

Cessons tout de suite le suspense. Les photos sont à la hauteur des promesses de Xiaomi et Leica. De jour, les photos sont globalement nettes et riches de détails, qu’on choisisse dans le menu caméra de shooter en 0.6x, 1x, 2x ou 3,2x. L’ultra grand-angle est un peu moins percutant en termes de détails, surtout en périphérie de l’image. La distorsion est de son côté très acceptable.

Grand-angle

Ultra grand-angle

Zoom 2x
Zoom 3,2x

Grand-angle

Ultra grand-angle
Zoom 2x
Zoom 3,2x

Zoom 3,2x

Grand-angle

Ultra grand-angle

Zoom 3,2x

Grand-angle
Ultra grand-angle

Zoom 2x

Grand-angle

Grand-angle
Ultra grand-angle
Zoom 2x

De nuit, le grand-angle garantit de belles performances tandis que l’ultra grand-angle livre des images nettement plus pixellisées et plus sombres. On évitera de faire appel à lui dans les scènes les moins éclairées. Avec le téléobjectif, le zoom 3,2x, en revanche, se montre satisfaisant quelle que soit la lumière ambiante, mais affiche parfois des couleurs beaucoup plus chaudes que sur les clichés pris au grand-angle comme on peut le voir ci-dessous. On relève de temps en temps de petits soucis de gestion de la lumière (avec tous les objectifs), lorsqu’on photographie des éclairages urbains un peu violents.

Grand-angle
Zoom 3,2x

Avec une telle qualité photo, on regrette que le zoom ne monte pas au moins à 5x. Il est possible de faire appel au zoom numérique, à condition d’être dans d’excellentes conditions de luminosité. À 5x ou 10x, c’est acceptable. À 20x, cela commence à être très brouillon. Au-delà, c’est du gadget (le Xiaomi 14 monte jusqu’à 60x).

Zoom 5x
Zoom 10x
Zoom 20x

Zoom 3,2x
Zoom 20x
Zoom 60x

Super macro

Les photos réalisées avec le mode “super macro” sont assez bluffantes et les portraits très souvent réussis, avec un effet bokeh réglable et de nombreux filtres à disposition. Le capteur selfie n’est pas en reste. Son mode embellissement activé par défaut peut être désactivé… Ou pas si vous voulez perdre quelques rides.

Portrait
Grand-angle

Portrait

Portrait

Portrait (selfie)

Endurant et rapide à recharger à la fois

Avec un format aussi compact, il aurait été difficile de glisser une batterie de 5000 mAh dans les entrailles du Xiaomi 14. Le smartphone doit se contenter d’une capacité de 4610 mAh, ce qui est tout à fait acceptable pour un écran de 6,36 pouces. Car rappelons-le, l’écran est l’un des principaux postes de consommation sur un smartphone. Le Snapdragon 8 Gen 3 est très puissant, mais il fait preuve également avec sa gravure en 4 nm d’une belle efficience énergétique.

Xiaomi 14 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Le Xiaomi 14 livre une autonomie très satisfaisante et ne devrait pas vous lâcher en début de soirée, ni même en fin de soirée, au moment où vous en avez le plus besoin. Au test PCMark, avec un écran réglé à 200 cd/m² et un rafraîchissement capable d’atteindre 120 Hz, le smartphone a tenu 13h53. Un temps inférieur à celui du Galaxy S24 Ultra, mais qui reste parmi les meilleurs. En limitant le taux de rafraîchissement à 60 Hz, ce temps s’est allongé à 15h42. Comptez, en revanche, seulement un peu moins de 14 heures en streaming vidéo sur Wi-Fi. Pas de quoi frôler la panne sèche dans un train.

Xiaomi 14 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom's Guide

C’est suffisamment rare pour le souligner encore une fois, Xiaomi livre avec son smartphone un adaptateur secteur compatible avec la charge rapide 90 W. 43 minutes ont été nécessaire pour refaire un plein complet de 1 à 100 %. Mais en seulement 20 minutes, l’appareil regagne 55%, ce qui peut sauver votre journée.

