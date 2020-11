OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition : le téléphone est disponible, mais pas le jeu

Il est indéniable que le prochain Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED est l’un des jeux les plus ambitieux auxquels on puisse penser. Le jeu a été annoncé en 2012, mais la sortie de celui-ci a été repoussée de nombreuses fois.

OnePlus attise maintenant l’engouement pour le jeu de CD Projekt RED, car la société vient de dévoiler l’édition Cyberpunk 2077 de son tout nouveau OnePlus 8T.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition – Crédit : OnePlus

Chaque année, les éditions spéciales sont en quelque sorte une spécialité pour OnePlus puisqu’ils ont travaillé sur un grand nombre d’entre eux dans le passé, allant de Star Wars à Avengers, en passant par McLaren. Nous avions déjà eu un avant-goût du design du téléphone dans un premier teaser, mais il faut dire que celui-ci est très impressionnant.

Qu’apporte cette édition du OnePlus 8T ?

L’édition Cyberpunk 2077 du OnePlus 8T a finalement été présentée avant le jeu lui-même, qui a de nouveau été repoussé en décembre. En termes de performances, l’édition spéciale du OnePlus 8T ne devrait pas être différente du OnePlus 8T que nous avons déjà pu tester.

Il diffère de la version normale au niveau de sa conception et de ses fonctionnalités. En effet, il s’agit du smartphone OnePlus en édition limitée le plus personnalisé de tous les temps. Le téléphone est doté d’un panneau arrière totalement redessiné avec un module massif sur la partie supérieure, une finition grise texturée, des accents jaunes et le logo Cyberpunk.

Sur le module photo, on retrouve les inscriptions « NETRUNNER EDITION », « 2077 », et « NEURAL CONNECTION STATUS » : ACTIVE ». Le téléphone est également livré avec un fond d’écran personnalisé, des autocollants du jeu et un insigne. Le OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition possède aussi une fonctionnalité photo exclusive « Night City » qui permet de modifier la couleur des photos de nuit.

Cette version du smartphone coûte 3 999 yuans (513 €) et est proposée dans une configuration unique de 12 Go + 256 Go de stockage. Elle est déjà en précommande en Chine et sera disponible à l’achat le 11 novembre. Il n’y a pas encore de mot sur la disponibilité internationale, mais il sera probablement possible d’importer le téléphone en France.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition boîte – Crédit : OnePlus

Source : OnePlus