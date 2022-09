Xiaomi Mijia : la séduisante alternative au Thermomix TM6 dévoilée, les informations

Mijia Cooking Robot © Xiaomi

Xiaomi a lancé le Mijia Cooking Robot en pré-commande en Chine. Alternative au Thermomix TM6 (ou, dans une moindre mesure, au Lidl Monsieur Cuisine Smart), l’appareil intelligent dispose de 35 utilisations différentes, avec une température de chauffage maximale de 180 °C. Il peut contenir jusqu’à 2,2 litres et cuire intelligemment à partir d’un gramme d’aliments, au minimum. De plus, un écran intégré peut afficher l’une des plus de 200 recettes et tutoriels proposées par Xiaomi.

Le Mijia Cooking Robot, une alternative au Thermomix TM6

La société affirme qu’il existe 35 façons différentes d’utiliser l’appareil intelligent, du broyage des épices au sauté. Sa capacité volumique maximale de 2,2 L s’allie à une large gamme de vitesses de rotation, de 40 à 12 000 tr/min. De plus, vous pouvez cuisiner jusqu’à trois plats différents à la fois dans la marmite principale, le cuiseur vapeur et le panier. La technologie de chaleur par induction 3D assure un chauffage rapide et uniforme, jusqu’à 180 °C.

Vous pouvez afficher plus de 200 recettes et tutoriels sur l’écran tactile intégré de 20 cm. Alternativement, vous pouvez contrôler le robot de cuisine avec les commandes vocales Xiao AI. Un algorithme CookingIoT contrôle le processus de cuisson, calculant automatiquement la température et les temps de cuisson, Xiaomi suggérant qu’il continuera à s’améliorer via les mises à jour OTA. Le gadget de cuisine mesure 413 x 316 x 344 mm et pèse environ 10 kg.

Le robot de cuisine Xiaomi Mijia vient donc d’être lancé en pré-commande en Chine, pour 5 999 yuans (870 euros environ). Victime de son succès, l’appareil est toutefois d’ores et déjà hors stock. Après la période de prévente, l’appareil devrait coûter 6 999 yuans, soit 1015 euros approximativement.

À l’heure actuelle, on ne sait pas si, ou quand, le robot sera disponible sur d’autres marchés, et encore moins en France.

