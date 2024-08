Xiaomi prépare un smartphone pliable dont le format va vous surprendre

Le divulgâcheur Smart Pikachu révèle que Xiaomi développerait un smartphone pliable en trois

Le prototype de Xiaomi pourrait être présenté au Mobile World Congress 2025.

Ce smartphone tri-pliable de Xiaomi succèderait au Mix Flip, premier modèle à clapet de la marque

Le marché des smartphones pliables ne cesse d’évoluer alors que le leader, Samsung, a dévoilé son Galaxy Z Fold 6. Mais Xiaomi n’est pas en reste et en marge de la présentation de son Xiaomi 15 Ultra, l’entreprise chinoise prépare un modèle qui se plie en trois. Le divulgâcheur Smart Pikachu nous donne quelques informations à son propos.

Quand sera présenté le smartphone Xiaomi pliable en trois ?

Ce nouveau format de smartphone, encore à l’état de prototype, se caractériserait par trois sections distinctes, offrant la possibilité de se déployer pour révéler un écran de grande taille, comparable à celui d’une tablette. Une fois replié, l’appareil adopterait une forme classique de smartphone, bien que probablement plus épais en raison de sa structure complexe.

Les rumeurs suggèrent que Xiaomi pourrait dévoiler son prototype lors du Mobile World Congress 2025 (MWC), prévu en février prochain. Cette présentation marquerait une nouvelle étape pour la firme chinoise qui a déjà dévoilé un modèle pliable, le Xiaomi Mix Flip, le 19 juillet dernier.

Huawei prépare aussi son smartphone tri-pliable

Parallèlement, Huawei semble avoir pris une longueur d’avance dans ce segment. Son modèle tri-pliable a déjà fait l’objet de plusieurs fuites et apparitions publiques, notamment dans les mains de l’un des dirigeants de la firme. Les spéculations autour de cet appareil évoquent un système à double charnière, permettant à deux écrans de se replier vers l’intérieur et au troisième vers l’extérieur. L’écran interne principal atteindrait une taille impressionnante de 10 pouces avec une caméra frontale dans un poinçon situé sur l’écran de gauche.

En termes de performances, le smartphone de Huawei serait équipé d’un SoC de la gamme Kirin 9, avec le Kirin 9010 comme option potentielle. Certaines sources avancent même une présentation officielle dès septembre de cette année.

La course à l’innovation est lancée

Cette course à l’innovation dans le domaine des smartphones pliables montre l’engouement du marché et de la volonté des constructeurs de repousser les limites du design et de la fonctionnalité. Alors que ces appareils tri-pliables restent encore à l’état de prototypes ou de concepts avancés, leur arrivée sur le marché grand public pourrait faire bouger les lignes et pousser d’autres constructeurs, comme Samsung, à reproduire ce format.