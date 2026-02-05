Yahoo Mail : cet énorme avantage disparaît, votre boîte risque d’être bloquée

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Yahoo Mail. La messagerie va baisser drastiquement son quota de stockage gratuit, passant de 1 To à 15 Go. Les utilisateurs vont devoir faire un gros ménage ou opter pour un abonnement payant pour continuer à utiliser normalement leur boîte mail.

Jusqu’alors, Yahoo Mail se démarquait de la concurrence en proposant un stockage gratuit d’1 To à ses usagers. Un quota énorme bien supérieur aux 15 Go offerts par Gmail ou Outlook. Cet avantage de taille leur permettait de stocker pléthore de courriels, images, documents et autres pièces jointes volumineuses sans craindre la saturation et surtout sans avoir à faire chauffer la carte bleue. Mais cette douce époque est malheureusement révolue.

Dites adieu au stockage gratuit de 1 To gratuit de Yahoo Mail : c’est la fin d’une ère

L’espace de stockage disponible gratuitement va drastiquement baisser. Yahoo a annoncé la mauvaise nouvelle dans un courriel. En voici la teneur : “Dans le cadre des améliorations continues que nous apportons à notre service, nous avons décidé de réduire les limites de stockage des comptes Yahoo Mail. Cela signifie que la nouvelle limite de stockage de votre compte sera de 15 Go”, précise la messagerie au logo violet.

Ce n’est pas une surprise totale puisque Yahoo avait déjà amorcé l’an dernier l’instauration d’un quota de 20 Go, sans pour autant l’appliquer à tous les utilisateurs. Mais la mesure sera désormais effective (et même encore plus restrictive) sur le marché français. Sur mon compte, je possède encore 1 To de stockage gratuit. Mais ce quota chutera à 15 Go à compter du 5 mai 2026, comme me l’a confirmé Yahoo par mail :

© Tom’s Guide

“Si votre boîte aux lettres dépasse la nouvelle limite de stockage lorsqu’elle sera entrée en vigueur, vous ne pourrez ni envoyer ni recevoir de nouveau mails jusqu’à ce que vous libériez de l’espace ou ajoutiez de l’espace de stockage”, précise Yahoo dans son message. Autrement dit, votre compte sera tout bonnement inutilisable en l’état si vous dépassez le seuil de 15 Go. Voici les différentes options qui s’offrent à vous :

Supprimer les anciens messages, notamment ceux qui sont affublés de pièces jointes volumineuses. Yahoo propose un outil pour vous aider à faire le tri dans son widget de stockage.

Payer 5,49 €/mois pour s’abonner à Yahoo Mail Plus (200 Go de stockage supplémentaire, pas de publicités, options premium). On espère que les paliers de stockage séparés seront également proposés en France avant la date limite. Pour le moment, les forfaits 100 Go (1,99$/mois) et 1 To (9,99$/mois) ne sont pas disponibles dans nos contrées.

Récupérer ses emails via un client mail tiers pour les stocker localement sur votre PC ou Mac. Cela vous permettra de libérer de l’espace de stockage sur votre compte Yahoo sans perdre vos courriels.

Avec cette manœuvre décriée, Yahoo compte bien attirer un maximum d’utilisateurs dans ses filets. L’entreprise espère qu’ils rechigneront à faire le ménage sur leur boîte de réception et qu’ils craqueront ainsi pour un abonnement Mail Plus. Si certains s’exécuteront, d’autres vogueront vers d’autres horizons, agacés par ce changement imposé si soudain. Sans surprise, les réactions outrées ont déjà commencé à fleurir sur les réseaux sociaux.