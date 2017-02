Windows 10 : la nouvelle build hérite d'un mode Overlay

La build 15031 de Windows 10 est disponible dès aujourd'hui. Microsoft vient en effet de livrer une nouvelle préversion de son système d'exploitation, avant la sortie de l'édition finalisée baptisée Creators Update. Au programme : mode Overlay, verrouillage par Bluetooth et amélioration de la Game Bar.



Cette nouvelle édition de Windows 10, actuellement en phase de bêta test, vous permet de déposer dans un coin de l'écran une application UWP et de la placer par-dessus les autres (mode Overlay). Concrètement, dans le cadre d'une vidéo par exemple, celle-ci ne s'affiche pas véritablement dans une fenêtre (pas de bordures ni de croix pour fermer l'application), mais c'est tout comme. Principal avantage de cette technologie : faire en sorte que la vidéo reste affichée quoiqu'il arrive, et permettre donc à l'utilisateur de visionner un programme pendant qu'il travaille sur une autre application.

Autre nouveauté : le verrouillage dynamique. Grâce à cette option, on peut verrouiller / déverrouiller ainsi son PC à l'aide d'un appareil Bluetooth. Pratique quand on garde par exemple son smartphone sur soi, et que l'on souhaite débloquer son ordinateur dès que l'on s'en approche. Enfin, Microsoft a également amélioré la prise en charge de la Game Bar et du mode plein écran. 52 jeux ont été ajoutés à la compatibilité de ce mode, qui rappelons-le, s'active via la combinaison de touches [Windows] + [G] et qui permet de capturer des vidéos en plein écran de ses jeux favoris. De nombreuses corrections sont également au rendez-vous dans cette nouvelle édition, lesquelles sont toutes répertoriées sur le blog de Microsoft.

Pour bénéficier de cette nouvelle préversion, il suffit de cliquer sur le bouton Démarrer, puis rendez-vous dans les Paramètres et sur l'option Mise à jour et sécurité. Dirigez-vous ensuite sur Programme Windows Insider, puis cliquez sur le bouton Commencer. Validez le processus de mise à jour et redémarrez le PC. Retournez ensuite dans le module Programme Windows Insider, et sélectionnez l'option Choisir votre niveau Insider > Rapide. Relancez ensuite le Windows Update afin de télécharger et installer la dernière build de Windows 10. Si la barre de téléchargement se bloque sur 0%, ne paniquez pas : l'OS est bien en train de récupérer la dernière préversion, mais ne modifie pas pour autant la valeur de progression. Un bug qui était déjà présent dans la dernière build et que Microsoft actuellement de résoudre.

Toutes ces innovations se retrouveront dans l'édition finalisée de Windows 10 Creators Update, laquelle est prévue pour avril prochain.