❗Black Friday : promotions folles sur les trottinettes chez AliExpress, faites vite !

Le Black Friday est le moment idéal pour dénicher de bonnes affaires. Les trottinettes sont notamment à l’honneur sur AliExpress. Le site marchand affiche de belles promotions à saisir d’urgence avant qu’il ne soit trop tard.

AliExpress intensifie ses promotions à l’occasion du Black Friday ! Avec les fêtes de Noël qui approchent, c’est le moment parfait pour profiter des remises et préparer vos cadeaux, que ce soit pour vos proches ou simplement pour vous faire plaisir. Vous trouverez des ristournes sur une flopée de produits tech comme les smartphones, les aspirateurs mais aussi sur les trottinettes. Xiaomi, iScooter, Hitway… De nombreux prix doux vous attendent !

Comme d’habitude sur le site marchand, vous pouvez cumuler les promotions de base avec des coupons qui permettent de baisser encore davantage le prix final. Ces remises additionnelles s’activent avec les codes suivant :

3€ de remise dès 18€ d’achat : BFFR03

: BFFR03 4€ de remise dès 26€ d’achat : BFFR04

: BFFR04 9€ de remise dès 59€ d’achat : BFFR09

: BFFR09 15€ de remise dès 89€ d’achat : BFFR15

: BFFR15 20€ de remise dès 139€ d’achat : BFFR20

: BFFR20 30€ de remise dès 209€ d’achat : BFFR30

: BFFR30 40€ de remise dès 279€ d’achat : BFFR40

: BFFR40 60€ de remise dès 369€ d’achat : BFFR60

: BFFR60 70€ de remise dès 499€ d’achat : BFFR70

🚨Black Friday sur AliExpress : les meilleures promotions sur les trottinettes

La Xiaomi Electric Scooter Elite à 240€ au lieu de 310€ avec le coupon BFFR40.

La Xiaomi Electric Scooter 5 Max à 394€ au lieu de 499€ avec le coupon BFFR60.

La Xiaomi Electric Scooter 5 Pro à 355€ au lieu de 460€ avec le coupon BFFR60.

La Xiaomi Electric Scooter 5 à 284€ au lieu de 359€ avec le coupon BFFR40.

La JOYOR S5-Z T à 359€ au lieu de 424€ avec le coupon BFFR60.

La TODIMART T3 à 107€ au lieu de 153€ avec le coupon BFFR15.

La 5TH WHEEL ES14 à 181€ au lieu de 243€ avec le coupon BFFR20.

La iScooter i9 à 119€ au lieu de 155€ avec le coupon BFFR15.

La iScooter ix3 à 289€ au lieu de 370€ avec le coupon BFFR40.

La N3MAX à 230€ au lieu de 330€ avec le coupon BFFR30.