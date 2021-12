007 prépare son arrivée sur Apple TV+ pour les 60 ans de la saga James Bond

Apple a annoncé The Sound of 007, un nouveau film documentaire parcourant soixante ans de musique de James Bond.

The Sound of 007 ira derrière l’objectif de la plus grande franchise de films de l’histoire du grand écran. Le film suivra la genèse de la bande sonore, de Dr No et de la chanson thème emblématique de 007 jusqu’à No Time To Die interprétée par Billie Eilish. Cette coproduction de MGM (acquise par Amazon), EON Productions et Ventureland mélangera à la fois interviews et archives de James Bon.

Affiche officielle des 60 ans de James Bond – Crédits : MGM

Le documentaire traversera ces compositions immortalisées par le temps. Entre autres le thème composé par John Barry et David Arnold, et des classiques tels que Live and Let Die, de Paul McCartney avec les Wings. , Nobody Does It Better de Carly Simon ou Skyfall d’Adèle. À la direction nous trouverons Mat Whitecross, qui a réalisé le documentaire Coldplay : A Head Full of Dreams.

Apple TV+ montre un intérêt croissant pour la franchise

Ce n’est pas la première fois qu’Apple travaille avec la franchise 007. Being James Bond, un documentaire qui examinait la carrière d’espion de Daniel Craig, était gratuit pour une durée limitée sur l’application Apple TV.

Apple TV+, le service de Streaming d’Apple est disponible sur l’application Apple TV dans plus de 100 pays et régions, que ce soit sur iPhone, iPad, Apple TV, Mac, smart TV ou en ligne. Elle est également accessible via des appareils comme Roku, Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, PlayStation et Xbox consoles. L’application est également maintenant disponible sur tous les appareils Android.

Le service coûte 4,99 euros par mois, avec une période d’essai gratuite de sept jours. Aussi, toute personne qui achète et active un nouvel iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod Touch bénéficie de trois mois d’Apple TV+. L’offre fait également partie du forfait d’abonnement de l’entreprise, Apple One.

Étant donné le thème de la production, nous verrons une combinaison intéressante d’Apple TV+ et d’Apple Music se former pour le documentaire. The Sound of 007 sortira en octobre 2022, le mois au cours duquel la saga James Bond aura 60 ans.

Source : 9to5mac