Marvel annonce un documentaire sur Stan Lee pour 2023 sur Disney+

Né en 1922 et décédé en 2018 aux États-Unis, Stanley Lieber, alias Stan Lee, est le créateur principal des super-héros de Marvel Comics. On lui doit de nombreux super-héros comme Les Quatre Fantastiques, Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange, Daredevil, les X-Men, etc. Il voulait d’ailleurs que les fans détestent Iron Man. Même s’il nous a quittés depuis quelques années, Stan Lee sera toujours considéré comme étant le symbole historique et immortel de l’entreprise. Marvel va donc sortir un documentaire sur son histoire appelé Stan Lee : An Original Documentary. Il arrivera en 2023 sur Disney+.

Stan Lee © Marvel

Marvel n’a pas annoncé le documentaire de Stan Lee au hasard. En effet, le 28 décembre aurait été le 100e anniversaire de Stan Lee s’il était encore parmi nous. C’était donc le moment parfait pour révéler qu’un documentaire sur le symbole de Marvel Comics est en cours de préparation.

Le 28 décembre était le centième anniversaire de Stan Lee, le symbole immortel de Marvel Comics

Marvel a annoncé le documentaire de Stan Lee sur Twitter en partageant un court teaser de quelques secondes. Dans la vidéo, vous pouvez voir quelques-uns des caméos les plus célèbres de Stan Lee à travers les lunettes du scénariste. Chaque année, les fans de Marvel et des personnalités comme James Gunn ou Kevin Smith célèbrent l’anniversaire de Stan Lee en partageant ses histoires et ses créations.

100 years of dreaming. 100 years of creating. 100 years of Stan Lee.



Stan Lee, an Original documentary, is streaming 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/2ufWu77vB8 — Marvel Entertainment (@Marvel) December 28, 2022

Nous n’avons pas plus d’informations sur le documentaire pour le moment, mais il ne fait aucun doute qu’il rendra hommage à Stan Lee. On y découvrira le travail extraordinaire qu’il a réalisé pour Marvel, de la création des super-héros de Marvel Comics à ses caméos dans les blockbusters du MCU comme celui dans Doctor Strange en 2016.

Sur son site, Marvel a déclaré que : « nous célébrons son héritage en tant que cocréateur de personnages légendaires. […] Nous avons vu Stan dans les pages des comics Marvel ainsi qu’à l’écran avec les nombreux caméos de Marvel Studios ». Marvel n’a cependant pas encore donné la date de sortie précise de Stan Lee : An Original Documentary.

Source : CBR