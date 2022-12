A quoi ressemblera l’intelligence artificielle en 2023 et comment elle va révolutionner nos vies ?

Les sciences de l’informatique évoluent plus rapidement que n’importe quel autre domaine scientifique. Quand des années sont parfois nécessaires à la recherche médicale ou astronomique, certains ingénieurs informatiques construisent, en une nuit, des outils capables de révolutionner notre existence. On s’intéresse, dans cet article, à l’intelligence artificielle et à son rôle qu’elle aura en 2023 dans notre quotidien.

Différentes pistes sont abordées par les experts sur le sujet pour prévoir comme évoluera, en 2023, l’intelligence artificielle et son utilisation dans la vie courante. Le premier domaine qui devrait être impacté par l’IA est l’art. En effet, selon les spécialistes, le succès récent des applications de modification d’apparence photo aurait ouvert la voie dans ce secteur clé lié à l’esthétique et aux apparences. Des modifications faites grâce à l’IA de certains contenus, notamment à caractère érotique, devraient ainsi chambouler ce secteur. Très concrètement, des images de femmes et d’hommes aux apparences modifiées artificiellement et sexualisées devraient rapidement faire leurs apparitions sur les sites dédiés.

L’intelligence artificielle au coeur de notre quotidien en 2023 © Pixabay

Les investissements en grande hausse dans ce domaine devraient favoriser également la popularisation de certains services. Si l’intelligence artificielle améliore le quotidien et le niveau de vie de plus en plus de personnes, elle rend également plus difficile l’existence d’autres individus. Parmi eux, les artistes.

Des robots vont-ils remplacer nos artistes ?

Les artistes professionnels tels que les peintres subissent également, depuis peu, une nouvelle forme de concurrence : celle des robots dirigés par l’intelligence artificielle. Plus tôt cette année, une toile créée par un robot a, par exemple pour la première fois, remporté un prix artistique. La récompense attribuée à cette scène baroque entièrement peinte grâce à l’intelligence artificielle avait fait grandement polémique.

Enfin, une autre dynamique devrait s’intensifier durant les prochaines années, le remplacement par des machines, de certaines professions artistiques. En effet, notre quotidien est déjà profondément impacté par l’utilisation de nouveaux outils artificiels. Des professions telles que celle de graphiste, ont vu, ces derniers mois, de nouveaux outils informatiques se substituer à leurs savoirs faire.

Source : techcrunch.com