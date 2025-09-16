Accidents en hausse : faut-il imposer le casque aux cyclistes électriques ?

Aux Pays-Bas, le débat sur le casque pour les cyclistes électriques reste vif. Entre liberté individuelle et sécurité routière, l’opinion publique demeure partagée face à cette possible obligation.

Le casque pour cyclistes électriques, choix personnel ou obligation légale ?

Une grande enquête menée auprès d’environ 26 000 personnes montre que la population est encore très partagée. La majorité des adultes ne veut pas d’une obligation, mais de plus en plus de gens soutiennent cette idée, surtout avec la hausse des accidents liés aux vélos électriques, en particulier les fatbikes.

Aujourd’hui, 53 % des personnes interrogées refusent une loi rendant le casque obligatoire pour les adultes. Mais 39 % y sont favorables, contre seulement 31 % en 2023. Cela montre que la tendance évolue lentement vers plus d’acceptation. Certains experts pensent que l’écart pourrait encore se réduire dans les prochaines années si les accidents continuent d’augmenter.

Les arguments des deux camps

Ceux qui s’opposent à une obligation mettent en avant la liberté individuelle. Pour eux, porter un casque doit rester un choix personnel. Ils estiment qu’imposer une règle de ce type infantiliserait les citoyens.

De leur côté, les partisans rappellent que les cyclistes électriques, souvent plus rapides et plus exposés que les autres, sont fréquemment impliqués dans des accidents graves. Selon eux, le casque réduit nettement les risques de blessures à la tête et devrait donc être encouragé, voire imposé.

Dans les faits, très peu de personnes portent un casque sur un vélo électrique, seuls 17 % l’utilisent régulièrement. Pourtant, plusieurs répondants notent que les choses changent peu à peu. On croise de plus en plus de cyclistes casqués dans les rues, preuve que cette habitude commence à s’installer.

Pour certains, une loi pourrait accélérer cette évolution. Si tout le monde devait porter un casque, la gêne ou la honte ressentie par certains disparaîtrait rapidement, car cela deviendrait la norme. D’autres préfèrent laisser le temps faire son travail, pensant que l’usage du casque se développera naturellement avec la sensibilisation et la multiplication des accidents médiatisés.

Aux Pays-Bas, où le vélo fait partie de la culture quotidienne, ce sujet restera sensible. Beaucoup tiennent à préserver la liberté de choix, tandis que d’autres veulent privilégier la sécurité. Ce qui est sûr, c’est que la discussion est loin d’être terminée, et les prochaines années montreront si le casque deviendra un jour obligatoire pour tous les cyclistes électriques.

