Acer : conception écologique et durabilité de qualité militaire, voici les nouveaux Chromebooks

Acer, qui fabrique certains des meilleurs Chromebooks du marché, a dévoilé quatre nouveaux modèles robustes à la fois durables et respectueux de l’environnement. Les quatre nouveaux Chromebooks ont une qualité militaire de grade MIL-STD-810H et sont dotés de pavés tactiles OceanGlass, fabriqués à partir de déchets plastiques récupérés dans l’océan.

Chromebook Spin 311 (R722T) © Acer

Acer vient tout juste de présenter quatre nouveaux Chromebooks à sa gamme déjà bien touffue : le Chromebook 512 (C852), le 511 (C734t), le 314 (Cb314) et le Spin 311, quatre modèles de conception écologique et durable, en plus de profiter d’une robustesse de grade militaire. Les tarifs démarrent aux États-Unis à 350 $, soit environ 300 €.

Chromebook 512

Chromebook 512 (C852) © Acer

Le nouveau Chromebook 512 (C852) d’acérés se dote d’un écran de 12″, avec un format d’image en 3:2 offrant 18 % d’espace vertical en plus par rapport aux écrans 16:9 que vous trouvez sur la plupart des ordinateurs portables. Le tactile est en option. Il profite des derniers processeurs de la série N d’Intel et de touches à ancrage mécanique. Acer annonce 12 heures d’autonomie. Il est également livré avec deux microphones intégrés et une webcam avec technologie TNR (Temporal Noise Reduction, censée améliorer la qualité vidéo). Il arrivera en février pour 350 $.

Chromebook 511

Chromebook 511 (C734/C734T) © Acer

Le Chromebook 511 d’Acer vante un design compact en plus d’être particulièrement adapté aux plus jeunes grâce à un revêtement en plastique conforme aux normes ASTM F963-16 Toy Safety et UL/IEC 60950-1. Comme le Chromebook 512, le 511 est alimenté par des processeurs Intel série N et promet jusqu’à 12 heures d’autonomie. Il est livré avec une dalle en 11,6″, tactile en option. Acer annonce que le Chromebook 511 sera mis en vente en Amérique du Nord en février, à partir de 350 $.

Chromebook Spin 311

Chromebook Spin 311 (R722T) © Acer

Le troisième modèle annoncé est le Chromebook Spin 311 (R722T), qui profite d’un écran tactile de 11,6″ protégé par une couche de verre Corning Gorilla qu’Acer annonce comme étant antimicrobien. Il est alimenté par le chipset MediaTek MT8183 et dispose d’une paire de charnières à 360 degrés qui lui permettent d’être utilisé dans quatre modes d’utilisation différents (dont un mode clapet pour la saisie et un mode présentation). Il profite en outre d’une webcam HD avec un obturateur de confidentialité. Acer annonce jusqu’à 15 heures d’autonomie et une disponibilité en Amérique du Nord courant mars, à partir de 400 $.

Chromebook 314

Chromebook 314 (C934/T) © Acer

Le Chromebook 314 (C934/T) d’Acer dispose d’un écran tactile FHD IPS de 14″, avec des cadres latéraux plutôt fins de 8,1 mm, en plus d’un revêtement antireflet. Comme les autres Chromebooks susmentionnés, il profite d’un CPU Intel de la série N, avec toutefois la prise en charge du Wi-Fi 6. Il bénéficie également d’une webcam avec technologie TNR, mais aussi du DTS Audio. Acer annonce jusqu’à 10 heures d’autonomie et une disponibilité en Amérique du Nord dans la seconde moitié de l’année pour un prix de 499 €.

