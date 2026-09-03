Acer dévoile le Vero 16, un PC écolo facile à démonter et à réparer

Avec son nouveau Vero 16, Acer promet de concilier performances et durabilité. Plus facile à réparer, ce PC portable intègre davantage de matériaux recyclés et à faible empreinte carbone. Fiche technique, date de disponibilité… On fait le point.

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Avec la gamme Vero, Acer cherche à proposer des PC portables durables plus respectueux de l’environnement. La marque mise notamment sur une conception facilitant les réparations, sans faire de compromis sur les performances. À l’occasion de l’édition 2026 de l’IFA, le constructeur vient de dévoiler l’Acer Vero 16, un PC portable Copilot+ sous Windows 11 qui pousse cette philosophie encore plus loin.

Acer promet ainsi “plusieurs améliorations significatives par rapport aux générations précédentes”. Le constructeur a notamment soigné la conception, élargissant sensiblement les possibilités de réparation par rapport aux modèles antérieurs. Sur le capot inférieur, les utilisateurs pourront actionner un loquet qui leur donnera accès aux composants internes sans nécessiter d’outil. De quoi simplifier le changement de la batterie ou du SSD.

Dans la même optique, la charnière peut être détachée du châssis et les caches amovibles autour des ports d’entrée et de sortie sont facilement démontables. Le fabricant a également gravé un guide visuel directement sur le PC afin d’assister au mieux les usagers lors des interventions et des mises à niveau.

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Acer Vero : une gamme toujours plus écolo

Acer promet en outre qu’il sera possible de mettre à niveau le processeur sur au moins deux générations. Une promesse d’évolutivité intéressante qui tranche avec les standards pratiqués sur le marché des PC portables. Le constructeur s’est aussi efforcé de réduire son impact environnemental, notamment dans le choix des matériaux :

Capot supérieur et repose-poignets : 50 % d’aluminium recyclé post-industriel et 50 % d’aluminium bas carbone

: 50 % d’aluminium recyclé post-industriel et 50 % d’aluminium bas carbone Capot inférieur : 60 % de plastique recyclé post-consommation (PCR)

: 60 % de plastique recyclé post-consommation (PCR) Bordures de l’écran : 30 % de plastique PCR

Le nouvel ordinateur intègre en outre une finition thermolaquée sans solvant, laquelle réduit les émissions de composés organiques volatils tout en résistant plus efficacement à l’usure que les peintures habituelles. À l’instar de son prédécesseur, l’Acer Vero 16 est vendu dans un emballage 100 % recyclable, fabriqué à partir de matériaux recyclés.

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Quelle est la fiche technique de l’Acer Vero 16 ?

Alimenté par une batterie de 71 Wh, le PC portable peut embarquer jusqu’à 32 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage SSD. Pour l’écran, Acer proposera plusieurs options OLED de 16 pouces avec en tête une dalle WQXGA+ de 2880 x 1800 pixels non tactile capable d’atteindre 120 Hz et 400 nits. Deux autres alternatives seront proposées en 1920 x 1200 pixels à 60 Hz : une version non tactile affichant jusqu’à 300 nits et une déclinaison tactile limitée à 250 nits.

Sous le capot, les performances sont orchestrées par des processeurs Intel, avec une configuration pouvant aller jusqu’au Core Ultra X9 388H qui offre jusqu’à 180 TOPS au niveau de la plateforme. Acer proposera également les Core Ultra X7 358H, Core Ultra 9 386H, Core Ultra 7 355, Core Ultra 5 325 et Core Ultra 5 322. Quant à la partie graphique, elle pourra s’appuyer sur l’Intel Arc B390 ou sur une solution Intel Graphics.

De son côté, la connectique est composée de deux ports Thunderbolt 4 en USB-C, deux ports USB-A (l’un a une fonction de recharge lorsque l’ordinateur est éteint), un lecteur de cartes SD et un port HDMI 2.1. L’ordinateur est enfin doté d’une webcam 5 MP avec cache de confidentialité physique et d’un clavier rétroéclairé affublé d’une touche personnalisable.

L’Acer Vero 16 sera commercialisé en France lors du premier trimestre 2027. Les prix des différentes configurations n’ont pas encore été révélés.