Test Acer Aspire Vero AV14-51-57NC : un PC portable 14 pouces abordable, séduisant et écolo

8,5/10 Acer Aspire Vero AV14-51 799€ > Amazon On aime Boîtier en plastique recyclé

Excellente autonomie

Taux de contraste et fidélité des couleurs excellents

Webcam Full HD

Lecteur d'empreintes digitales

Dalle LCD mate On n’aime pas Faible luminosité de l'écran

Haut-parleurs de médiocre qualité

Webcam incompatible Windows Hello Verdict : Ce nouvel Aspire Vero d’Acer, dont le boîtier est en partie réalisé à base de plastique recyclé, offre un équipement complet et des performances suffisantes pour une utilisation bureautique de tous les jours. Son processeur Intel Core i5 et son écran 14 pouces Full HD lui permettent d’offrir une très bonne autonomie, aussi bien lorsqu’il s’agit de regarder des vidéos en streaming que pour travailler ou se divertir.

En fin d’année dernière, Acer lançait le premier représentant d’une nouvelle gamme de PC portable. Appelée Aspire Vero, sa principale caractéristique était d’exploiter à fond la carte de l’écologie, et plus précisément du recyclage, grâce à un boîtier réalisé en partie en plastique recyclé (PCR, pour Post Consumer Recycling). Ce PC portable, disponible au format 15,6 pouces, ne nous avait pas totalement convaincu, notamment en raison d’un écran LCD peu performant et d’une autonomie limitée. Doté d’une puce Intel de 11ème génération (Core i5 ou Core i7), il est d’ailleurs toujours en vente (lire notre test de l’Acer Aspire Vero AV15-51-78H5).

Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Aujourd’hui, le constructeur propose une nouvelle version de son Aspire Vero, qui porte la référence AV14-51-57NC et se différencie du précédent modèle – entre autres – par un format plus compact, grâce à l’intégration d’un écran de 14 pouces, et l’utilisation d’un processeur Intel de 12ème génération, en l’occurrence le Core i5-1235U, complété par 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go sur le modèle que nous avons testé.

Ainsi équipée, la configuration est en mesure de satisfaire les besoins des utilisateurs qui utilisent les applications bureautiques traditionnelles (Word, Excel, etc.), qui visionnent des photos et des vidéos (Youtube, Netflix, etc.) , qui consultent le Web et les réseaux sociaux, etc.

L’Acer Aspire Vero est proposé à 799 € chez Amazon en version 8 Go / 512 Go (modèle gris) ou en bleu chez Boulanger (modèle AV14-51-548X) avec 8 Go de mémoire et un SSD de 256 Go.

Sur le site d’Acer, figure un modèle équipé d’un processeur Intel Core i7-1255U. il est commercialisé à 1099 €, avec 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go. Et pour 100 € de plus, on peut bénéficier d’un SSD de 1 To.

Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour ce qui est de la concurrence de l’Aspire Vero, dans cette gamme de prix, on peut citer les configurations suivantes :

L’ Asus Vivobook S14 , au même format, mais qui se distingue par sa puce AMD Ryzen 5 à 6 cœurs (lire notre test de l’Asus Vivobook S1403QA-LY067W).

, au même format, mais qui se distingue par sa puce AMD Ryzen 5 à 6 cœurs (lire notre test de l’Asus Vivobook S1403QA-LY067W). Le Samsung Galaxy Book2 d’entrée de gamme, au format 15,6 pouces, proposé actuellement à 749 € (849 € avec une offre de remboursement de Samsung de 100 € jusqu’au 29 janvier). Mais la configuration présente plusieurs points faibles, qui nous ont déçus (lire notre test du Samsung Galaxy Book2).

d’entrée de gamme, au format 15,6 pouces, proposé actuellement à 749 € (849 € avec une offre de remboursement de Samsung de 100 € jusqu’au 29 janvier). Mais la configuration présente plusieurs points faibles, qui nous ont déçus (lire notre test du Samsung Galaxy Book2). Le Huawei Matebook D 14, modèle 2021, proposé à 629 € avec puce Intel Core i5, 8 Go de mémoire et un SSD de 512 Go. Son principal point faible, qui pourrait rebuter certains utilisateurs, réside dans sa Webcam 720p placée sous une touche du clavier et qui offre ainsi un angle de vue pour le moins déroutant.

Un boîtier en plastique recyclé et néanmoins séduisant

Comme nous l’avons déjà indiqué, l’Acer Aspire Vero est un véritable PC portable écolo. Il est en partie réalisé à partir de plastique recyclé PCR (pour Post Consumer Recycled). C’est le cas en particulier du pavé tactile (à hauteur 100 %), du châssis (à hauteur de 30 %) et des touches du clavier (à hauteur de 50%). D’autre part, aucune peinture n’est utilisée. Et, comme cela se fait de plus en plus chez différents constructeurs, l’emballage est (presque) entièrement constitué de papier recyclé (90 %).

Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

L’Aspire Vero est disponible en trois coloris : noir, gris – comme le premier modèle que nous avons testé en fin d’année dernière, ou encore en bleu. C’est cette dernière teinte qui habille la configuration que nous avons testée. Comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, la couleur bleue n’est pas uniforme. En effet, elle est mouchetée de tâches blanches, de différentes tailles, qui donnent l’impression de regarder un ciel étoilé.

Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le résultat est particulièrement séduisant. D’autant plus que la matière s’avère particulièrement douce et chaleureuse au toucher. Un autre avantage de ce plastique recyclé réside dans le fait qu’il ne retient absolument pas les traces de doigts.

L’Aspire Vero dans sa version de 14 pouces mesure 32,9 x 22,3 x 1,8 cm, pour un poids de 1,37 kg. Il n’affiche donc pas vraiment la finesse et la légèreté d’un ultrabook comme l’Acer Swift 5, qui – malgré un format similaire – ne pèse que 1,2 kg et mesure 1,5 cm d’épaisseur, tout comme d’ailleurs le Huawei Matebook X Pro, qui est particulièrement léger lui aussi, avec un poids de 1,26 kg (lire notre test du Huawei Matebook X Pro 2022). Il faut dire que le boîtier de ces deux dernières configuration sont réalisés en aluminium ou dans un alliage de magnésium, nettement plus légers que le plastique de l’Aspire Vero.

Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Si l’Acer Aspire Vero est équipé d’un lecteur d’empreintes digitales, ce dernier n’est pas intégré au bouton de démarrage, comme c’est désormais le cas sur de nombreux ultrabook. En effet, celui-ci est placé dans le coin supérieur gauche du pavé tactile, ce qui ne change rien à son efficacité. Il est juste impossible de démarrer le PC portable tout en reconnaissant l’utilisateur d’une seule pression de l’index…

Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le lecteur d’empreintes est le seul dispositif biométrique, puisque la Webcam n’est pas infra rouge et s’avère donc incompatible avec la technologie Windows Hello de Microsoft (reconnaissance du visage de l’utilisateur afin de débloquer rapidement l’accès au système, aux applications et aux fichiers). Elle offre toutefois un autre avantage : elle est en mesure de filmer en Full HD (1080p, soit 1920 x 1080 pixels). Les images capturées sont bien évidemment de meilleure qualité que celles issues d’une Webcam 720p.

Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le clavier, quant à lui, offre une bonne qualité de frappe. Il est doté de touches rétro éclairées, mais ne comporte pas de pavé numérique. On remarque aussi que les touches R et E sont sérigraphiées à l’envers et en jaune. C’est la façon trouvée par Acer pour mettre en avant sa volonté de Recycler, Réutiliser et Réduire (les déchets). Un pavé tactile de taille moyenne complète le tout.

Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La connectique de l’Acer Aspire Vero AV14-51 est composée de deux ports USB A (dont un peut être utilisé pour recharger un appareil mobile même si le PC portable est éteint), d’un port USB C, qui a l’avantage d’être compatible Thunderbolt 4, d’une sortie vidéo HDMI 2.1 et d’une prise casque / micro. Pas de port Ethernet ni de lecteur de cartes mémoire SD ou microSD donc. Et pour les transferts de données sans fil, les dernières technologies sont au programme : Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2.

Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour le son, l’Acer Aspire Vero est doté de deux haut-parleurs, qui sont placés sous le PC, quasiment sous les paumes de main. D’ailleurs, le rendu audio change légèrement si on utilise le PC en écoutant la musique, car les poignets et les bras se trouvent sur le trajet du son, qui devient légèrement plus étouffé… De toute façon, même on n’utilise pas l’Aspire Vero, la qualité audio s’avère des plus moyennes, avec un volume pas très élevé et peu de basses (comme très souvent).

Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un affichage LCD très conventionnel, mais convaincant

Pour l’affichage, Acer ne prend aucun risque et propose une dalle LCD des plus classiques. Elle exploite la technologie IPS, ce qui permet d’obtenir de belles couleurs. Et, comme la plupart du temps avec cette technologie d’affichage, la dalle a l’avantage d’être mate, ce qui minimise (voire annule totalement) les reflets lorsqu’on utilise l’Aspire Vero dans une pièce éclairée ou en extérieur.

Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, contrairement à un nombre croissant de configurations équipées d’un écran supportant une définition QHD (soit 2560 x 1600 ou 2880 x 1800 pixels), comme l’Acer Swift 5 SF514-56T, l’Aspire Vero se contente du traditionnel mode graphique Full HD, soit 1920 x 1080 pixels ou 1080p (lire notre test de l’Acer Swift 5 SF514-56T). De plus, comme l’écran est au format 16:9 (alors que les dalles 16:10 deviennent de plus en plus courantes), les bordures supérieure et inférieure sont assez larges, ce qui ne donne un aspect quelque peu vieillot au PC portable.

Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, en ce qui concerne la fréquence d’affichage, l’écran de l’Aspire Vero ne peut fonctionner qu’en mode 60 Hz. On notera que, depuis quelques mois, plusieurs constructeurs proposent des ultrabooks dont l’écran peut fonctionner avec une fréquence de rafraichissement maximale de 90 Hz :

Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme toujours, nous avons évalué les performances de la dalle LCD à l’aide de notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus. Et force est de constater que la progression par rapport à l’Aspire Vero AV15-51 de l’année dernière est satisfaisante.

Ainsi, la luminosité maximale mesurée s’élève à 337 nits. Si c’est mieux que les 252 nits du précédent modèle, cela reste toutefois assez faible, dans la moyenne basse si on compare cette valeur avec les résultats que nous avons observés depuis le début de l’année. En effet, plusieurs configurations affichent des images avec une luminosité maximale comprise entre 450 et 550 nits (voire même 571 nits pour le Huawei Matebook X Pro 2022).

Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En revanche, le taux de contraste a été mesuré à 1856:1, ce qui s’avère excellent. En effet, il s’agit de la plus haute valeur observée avec un écran LCD (les dalles OLED avec leur taux de contraste quasi infini sont hors concours !). C’est mieux que le contraste mesuré sur les derniers PC portable Dell (XPS 13 9315 et XPS 13 Plus), qui détenaient les meilleurs taux de contraste (respectivement de 1817:1 et 1781:1). Rappelons que l’écran du premier Vero d’Acer offrait un taux de contraste très moyen (1386:1).

La température moyenne des couleurs, quant à elle, est de 5893 K. Elle est donc assez éloignée de la valeur la plus neutre possible, de 6500 K. Cela traduit un affichage dont le blanc et les couleurs tirent légèrement sur le jaunâtre (affichage un peu chaud). Certains pourront regretter qu’il ne soit pas possible de modifier la température des couleurs, par l’intermédiaire de profils pré définis ou via un mode manuel.

Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, la fidélité des couleurs, symbolisée par le Delta E moyen mesuré est excellente, puisque ce dernier n’est que 1.2 ! C’est encore une fois une excellente progression par rapport au premier Vero, sur lequel nous avions mesuré un Delta E moyen de 5,8 (largement supérieur à 3, valeur en dessous de laquelle on considère que l’écran est bien calibré).

Des performances minimales, mais suffisantes pour une utilisation basique

Alors que l’Acer Aspire Vero AV15-51 que nous avons testé l’année dernière embarquait une puce Intel Tiger Lake (11ème génération) haut de gamme, le Core i7-1195G7 en l’occurrence, ce nouveau PC portable est doté au contraire d’une puce Intel d’entrée de gamme de douzième génération (Alder Lake). Il s’agit en effet d’un Core i5 de la série U, moins consommatrice d’énergie (et moins performante) que les puces Intel Alder Lake des séries P et H.

Ce processeur, le Intel Core i5-1235U, est doté de 2 cœurs « performants » multi-threadés (P core), pouvant fonctionner en mode Turbo à 4,4 GHz, et 8 cœurs « efficaces » ou « économiques » (E core), qui peuvent atteindre une fréquence de fonctionnement maximale de 3,3 GHz.

Précisons également que ce Core i5-1235U diffère de la puce Core i7-1250U, présente au sein de l’Asus Zenbook Fold que nous avons récemment testé, par des fréquences maximales en mode Turbo plus élevées, car les deux processeurs intègrent le même nombre de cœurs / threads (lire notre test de l’Asus Zenbook Fold 17).

Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La gestion de l’affichage est confiée au processeur graphique intégré (iGPU) Iris Xe d’Intel, qui délivre de bonnes performances en Full HD. En revanche, l’Iris présent dans le Core i5-1235U n’exploite que 80 unités d’exécution, sur un maximum de 96. Il n’offre donc pas les mêmes performances graphiques que l’Iris Xe présent par exemple dans le processeur Intel Core i7-1260P, qui est en mesure d’exploiter toutes les unités d’exécution…

Cela se traduit par le fait que l’Acer Aspire Vero peut être utilisé (même si ce n’est pas la vocation première de ce PC portable, plutôt dédié aux applications bureautiques de tous les jours) pour faire fonctionner des jeux, s’ils ne sont pas trop gourmands en terme de ressources graphiques. Par exemple, avec le jeu Fortnite, on obtient des animations fluides, comportant entre 40 et 50 images par seconde, si on se place dans le mode graphique Moyen. Ce dernier offre un compromis satisfaisant entre la fluidité d’affichage et la beauté des graphismes.

Une excellente autonomie, en bureautique et en streaming vidéo

L’Acer Aspire Vero intègre une batterie de 56 Wh. Sa capacité est donc légèrement supérieure à celle de la batterie du Vero AV15-51 (48 Wh), tout en restant dans la moyenne actuelle. En effet, certaines configurations récentes embarquent une batterie de plus grande capacité, entre 60 Wh (Huawei Matebook X Pro) et 80 Wh (LG Gram 16).

Après avoir ajusté la luminosité de l’écran à 200 nits, nous avons lancé le test d’autonomie Modern Office de l’application PC Mark, qui a fonctionné pendant 13 heures et 32 minutes. C’est un très net progrès par rapport à l’Aspire Vero AV15-51, qui n’était resté en fonctionnement que 5 heures et 41 minutes…

C’est d’ailleurs tout simplement la meilleure autonomie observée depuis longtemps ! Elle s’avère supérieure à l’autonomie mesurée sur le dernier Dell XPS 13 (13 heures).

Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

L’autonomie en streaming vidéo est également excellente. En effet, la lecture d’un film de 2 heures en Wi-Fi depuis Netflix a fait baisser le niveau de charge de la batterie de 17 %. On peut donc estimer à environ 11 heures et 45 minutes l’autonomie totale. Encore une fois, ce résultat se place parmi les meilleurs. L’Acer Swift 5 ou l’Asus Zenbook S13 OLED font mieux, avec uns autonomie en streaming vidéo de 12 heures et 30 minutes.

Enfin, pour recharger la batterie, Acer livre un adaptateur USB C d’une puissance de 65 W. Ce dernier s’avère plus pratique que le modèle propriétaire du précédent modèle, que l’on devait absolument emporter avec soi ! On note que certains PC portables récents, comme l’Asus Vivobook S14, sont accompagnés d’un chargeur de 90 W…

Le chargeur permet de retrouver 42 % de charge en 30 minutes et 82 % en une heure.