“Une valeur incroyable” : les prix du MacBook Neo qui circulent donnent le vertige, Apple viserait moins de 700 €

Un document réglementaire a trahi l’existence d’un MacBook inédit. Propulsé par un processeur mobile et décliné en couleurs vives, cet ordinateur d’entrée de gamme pourrait être officialisé ce mercredi 4 mars. Tour d’horizon de ce que l’on sait, et de ce qui relève encore de la rumeur.

Le MacBook Neo, dont le nom a fuité via un document réglementaire, pourrait devenir le Mac le plus abordable jamais commercialisé. © Catalin Arcu

Mardi 3 mars, un lien mentionnant un « MacBook Neo » (modèle A3404) est apparu furtivement sur le site d’Apple, dans une page de conformité réglementaire européenne. Le constructeur l’a retiré dans les minutes suivantes, mais la presse spécialisée avait déjà capturé l’information. C’est le seul élément officiellement vérifiable à cette heure : le nom existe bel et bien dans les bases d’Apple. Tout le reste provient de fuites et de sources journalistiques, notamment Mark Gurman (Bloomberg) et les équipes de MacRumors.

Une puce d’iPhone dans un Mac : ce que dessinent les rumeurs

Selon les informations concordantes de plusieurs médias spécialisés, le MacBook Neo embarquerait une puce A18 Pro, le SoC conçu à l’origine pour l’iPhone 16 Pro, et non un processeur de la gamme M. Ce choix, s’il se confirmait, permettrait de comprimer sensiblement les coûts de fabrication tout en conservant une base Apple Silicon.

Côté fiche technique, les fuites évoquent un écran de 12,9 pouces, deux ports USB-C, un connecteur MagSafe et la prise en charge du Wi-Fi 7, sans toutefois la puce réseau propriétaire N1 d’Apple. Des coloris inhabituels pour un Mac (jaune, vert, bleu, rose) accompagneraient le lancement, dans un registre esthétique plus proche de l’iMac G3 que de l’aluminium brossé habituel.

L’iMac G3 et ses couleurs acidulées, lancé en 1998. Avec le MacBook Neo, Apple renouerait avec cette audace esthétique, plus de vingt-cinq ans plus tard. © Apple

Un tarif pensé pour convertir

La fourchette tarifaire reste incertaine : les estimations circulent entre 515 et 690 euros environ (599 à 799 dollars). Toujours selon Bloomberg, Apple considérerait en interne ce produit comme une « valeur incroyable », susceptible de provoquer des migrations massives depuis Windows et ChromeOS. Si ces projections se vérifient, le MacBook Neo deviendrait le premier Mac véritablement conçu pour rivaliser avec les Chromebooks, un segment qu’Apple a toujours ignoré avec une certaine superbe.

L’annonce officielle est attendue ce mercredi, lors d’événements presse simultanés à New York, Londres et Shanghai. Pas de keynote en direct cette fois : il faudra guetter le communiqué sur l’Apple Newsroom.