Profitez de 80 € de remise sur la Moulinex Easy Fry Mega, la friteuse sans huile grand format !

La friteuse sans huile fait aujourd’hui partie des incontournables de la cuisine moderne. La Moulinex Easy Fry Mega tombe à 79,99 € au lieu de 159,99 € chez Darty, soit 80 € d’économie et une remise de 50 % sur un modèle taillé pour les grandes tablées.

Les Air Fryers ont beaucoup changé en quelques années. Il n’y a pas si longtemps, les grands modèles capables de nourrir toute une famille étaient chers et peu nombreux. Aujourd’hui, les marques ont compris qu’une grande cuve est un atout, au même titre que les fonctions utiles au quotidien comme les programmes automatiques ou le réglage fin de la température. Ce qui restait assez rare est devenu une norme.

Le Easy Fry Mega répond justement directement à cette demande. Moulinex, marque bien ancrée dans les cuisines françaises depuis des décennies, a conçu ce modèle pour les grandes tablées, sans que l’appareil envahisse pour autant le plan de travail. Et avec une remise de 50 % chez Darty, son prix passe en dessous des 80 € !

Profitez de l’offre à 79,99 € chez Darty

7,5 litres, huit programmes et une cuisson jusqu’à 200 °C

Le point fort de la Easy Fry Mega, c’est avant tout son bac de 7,5 litres. Concrètement, il permet de servir jusqu’à huit personnes en une seule fournée, que ce soit des frites, du poulet rôti ou des légumes grillés. Le tout dans un encombrement étonnamment compact pour cette contenance. Pour la cuisson, huit programmes prédéfinis couvrent une large gamme de plats. Vous pouvez aussi passer en mode manuel et régler vous-même la température entre 80 °C et 200 °C, ainsi que la durée jusqu’à 60 minutes. Un vrai avantage quand on cuisine des aliments plus délicats, comme un filet de saumon, qui demandent plus de précision qu’une simple poignée de nuggets.

La Easy Fry Mega consomme jusqu’à 70 % d’énergie en moins qu’un four traditionnel et cuit 37 % plus rapidement, selon des tests réalisés en 2024 sur des frites surgelées. Sur des repas préparés plusieurs fois par semaine, la différence se ressent à la fois sur le temps passé en cuisine et sur la facture d’électricité. Côté entretien, le panier antiadhésif passe au lave-vaisselle sans problème. L’application My Moulinex, disponible en complément, propose des idées de recettes selon vos ingrédients ou votre planning, et permet même de créer une liste de courses.

Profitez de l’offre à 79,99 € chez Darty

Une remise de 50 % qui tombe au bon moment !

À 79,99 € au lieu de 159,99 €, la Easy Fry Mega coche tout ce qu’on attend d’une friteuse sans huile familiale. Grand bac de 7,5 litres, huit programmes automatiques, réglage manuel jusqu’à 200 °C, cuisson rapide et panier qui passe au lave-vaisselle, l’ensemble est difficile à prendre en défaut. Ce modèle s’adresse avant tout aux familles nombreuses et à ceux qui reçoivent régulièrement. Profitez-en vite !

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