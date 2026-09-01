Bon plan smartphone : le Google Pixel 10 Pro s’affiche à seulement 749 € chez Fnac !

Le Google Pixel 10 Pro est l’un des smartphones photos les plus populaire du moment, et la Fnac le propose aujourd’hui à 749 € au lieu de 1 099 €, soit 350 € d’économie ! Une remise de 32 % qui tombe à pic pour la rentrée.

Le Google Pixel 10 Pro fait partie de ces smartphones haut de gamme qui cochent presque toutes les cases : excellent appareil photo, écran très lumineux, performances solides et fonctions d’intelligence artificielle directement intégrées à Android. Le problème, comme souvent sur ce segment, reste le prix. Lancé à 1 099 €, il vient toutefois de passer à 749 € chez la Fnac, soit 350 € de remise !

À ce tarif, le Pixel 10 Pro devient nettement plus intéressant face aux meilleurs smartphones du moment. Il embarque la puce Tensor G5, 16 Go de RAM, un écran OLED LTPO 120 Hz et surtout un triple appareil photo 50 + 48 + 48 Mpx, l’un de ses principaux arguments. Google mise également beaucoup sur ses fonctions d’intelligence artificielle et sur une expérience Android particulièrement fluide.

Profiter du Pixel 10 Pro à 749 € chez la Fnac

Triple capteur 50 + 48 + 48 Mpx, Tensor G5 et écran 120 Hz à 3 300 nits

La partie photo est l’argument numéro un de ce Pixel. À l’arrière, trois capteurs se partagent les situations, à commencer par un grand angle de 50 Mpx pour les scènes du quotidien, un ultra grand angle de 48 Mpx avec mise au point macro pour les détails de près, et un téléobjectif de 48 Mpx à x5 qui monte jusqu’à x100 en zoom numérique. Côté vidéo, le téléphone enregistre en 8K à 24 ou 30 images par seconde, amélioré par la fonction Video Boost. Devant, le capteur selfie monte à 42 Mpx avec autofocus et un champ de vision de 103°, ce qui évite les contorsions pour rentrer tout le monde dans le cadre.

Sous le capot, la puce Google Tensor G5 gère les calculs photo, la reconnaissance vocale et les fonctions d’IA sans ralentissement visible. Elle est épaulée par 16 Go de RAM, ce qui permet de jongler entre applications sans accroc. L’écran OLED LTPO de 6,3 pouces rafraîchit entre 1 et 120 Hz selon le contenu, avec une luminosité maximale de 3 300 nits pour rester lisible en plein soleil. La batterie de 4 870 mAh tient plus de 24 heures et se recharge à 50 % en une trentaine de minutes avec un chargeur USB-C 30 W. Le tout tourne sous Android 16, la dernière version du système à sa sortie.

Découvrir le Pixel 10 Pro à 749 € chez la Fnac

Le Google Pixel 10 Pro tombe à 749 € : 350 € de remise à la Fnac

À 749 € au lieu de 1 099 €, le Google Pixel 10 Pro devient nettement plus intéressant pour qui cherche un photophone haut de gamme sans dépasser la barre des 1 000 euros. Pour ce prix, il réunit un triple appareil photo 50 + 48 + 48 Mpx, la puce Tensor G5, 16 Go de RAM et un écran OLED 120 Hz particulièrement lumineux.

Il s’adresse à tout ceux qui veulent obtenir de belles photos sans avoir à régler manuellement chaque paramètre, mais aussi à ceux qui recherchent un smartphone compact, fluide et pensé pour profiter pleinement de l’écosystème Google. Et avec 350 € économisés, l’écart de prix avec certains modèles milieu de gamme devient surtout beaucoup plus facile à justifier.

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