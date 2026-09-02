Trois MacBook sont désormais obsolètes : ce que cela change pour vous

Trois anciens MacBook viennent d’être déclarés obsolètes. Ces ordinateurs portables ne peuvent désormais plus être réparés en Apple Store ou dans les centres agréés. Le remplacement de la batterie reste toutefois possible en fonction des pièces disponibles.

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Les appareils Apple finissent inéluctablement par rejoindre la liste des produits obsolètes. Les MacBook n’échappent pas à ce déclassement, qui intervient lorsqu’un modèle n’est plus commercialisé depuis plus de sept ans. Le cas échéant, Apple n’effectue plus de réparations matérielles dessus. Et les centres de services agréés ne peuvent plus commander leurs pièces détachées.

Parmi les modèles qui viennent de rejoindre la liste des produits obsolètes figure notamment le MacBook Air 13 pouces, sorti en 2018. Il s’agissait du premier ordinateur de la gamme à intégrer Touch ID et un écran Retina. Deux modèles Pro avec écran 13 pouces goûtent également à l’obsolescence, à savoir le MacBook Pro de 2017 (doté de deux ports Thunderbolt 3) et le MacBook Pro de 2018 (équipé de quatre ports Thunderbolt 3).

Deux MacBook Pro et un MacBook Air intègrent la liste des produits obsolètes

Ces ordinateurs quittent ainsi la liste des produits anciens. Cette dénomination signifie qu’ils pouvaient encore jusqu’ici être réparés dans les Apple Store et les centres de services agréés Apple, sous réserve de la disponibilité des pièces détachées. Les appareils classés comme obsolètes (voir liste ici) ne sont généralement plus réparables via les canaux officiels, Apple cessant la production de leurs composants vitaux.

Il existe toutefois une exception notable pour les ordinateurs portables Mac. Apple a en effet mis en place un programme étendu pour le remplacement de la batterie, jusqu’à 10 ans après la dernière date de commercialisation. Cette prise en charge reste toutefois soumise à la disponibilité des pièces détachées.

Les trois modèles susmentionnés étant encore éligibles à cette prise en charge, vous pouvez donc toujours faire remplacer leur batterie si le besoin s’en fait sentir. Si un autre dysfonctionnement survient sur l’écran, le clavier ou encore sous le capot, il sera toujours possible de vous tourner vers un réparateur indépendant, lequel pourra éventuellement trouver des pièces d’occasion, reconditionnées ou récupérées sur un autre appareil.