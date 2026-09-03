Claude peut désormais utiliser votre ordinateur sans vous empêcher de travailler

Claude Cowork et Claude Code peuvent désormais fonctionner en arrière-plan sur votre Mac sans monopoliser l’écran. Vous pouvez ainsi continuer à utiliser votre ordinateur pendant qu’ils travaillent de leur côté.

© Anthropic

Depuis quelques mois, Claude Cowork et Claude Code peuvent contrôler votre Mac pour réaliser certaines tâches de manière autonome. Lorsque les connecteurs d’applications et le navigateur ne suffisent pas, l’IA interagira directement avec votre écran en cliquant, en tapant du texte ou en ouvrant vos apps. Pour rendre la fonctionnalité moins envahissante, Anthropic vient de déployer une mise à jour bienvenue.

“Claude peut désormais utiliser votre ordinateur en arrière-plan dans Claude Cowork et Claude Code, révèle l’entreprise. Donnez-lui quelque chose à faire sur votre bureau et Claude clique, tape et ouvre des applications exactement comme vous le feriez, pendant que vous travaillez sur autre chose”. L’IA travaillera ainsi en arrière-plan au lieu de monopoliser l’écran.

Claude can now use your computer in the background in Claude Cowork and Claude Code.



Give it something to do on your desktop and Claude clicks, types, and opens apps just like you would, while you work on something else. pic.twitter.com/AOiup03pQK — Claude (@claudeai) September 2, 2026

Claude peut désormais fonctionner en arrière-plan sans envahir votre écran

Claude privilégiera d’abord les solutions les moins intrusives pour accomplir la tâche. D’après la documentation d’Anthropic, l’IA vérifiera en premier lieu si elle peut s’appuyer sur les connecteurs disponibles. Si ce n’est pas possible, elle tentera d’utiliser son navigateur intégré ou Chrome. Ce n’est que lorsque ces deux options ne suffisent pas que Claude se rabattra sur l’interaction directe avec l’écran, en vous demandant votre autorisation au préalable, une seule fois par session.

Notez toutefois que l’IA ne prendra pas le contrôle de votre souris ou de votre clavier lorsque vous les utiliserez, attendant que vous ayez terminé votre saisie avant d’intervenir. Elle vous interrompra seulement lorsqu’une tâche nécessitera de passer en plein écran. Pour rappel, cette fonctionnalité agentique permet à Claude de travailler directement avec les applications et les fichiers présents sur votre Mac. Voici quelques cas d’usage :

Réaliser une analyse concurrentielle à partir de fichiers locaux et d’outils connectés, puis compiler les résultats dans un rapport mis en forme.

à partir de fichiers locaux et d’outils connectés, puis compiler les résultats dans un rapport mis en forme. Remplir et mettre en forme un tableur à partir de données provenant de différentes sources, puis enregistrer le résultat.

à partir de données provenant de différentes sources, puis enregistrer le résultat. Tester une application en ouvrant un simulateur de téléphone, en interagissant avec l’app que vous développez et en repérant d’éventuels problèmes d’expérience utilisateur.

en ouvrant un simulateur de téléphone, en interagissant avec l’app que vous développez et en repérant d’éventuels problèmes d’expérience utilisateur. Manipuler des fichiers locaux pour les trier, les modifier ou créer de nouveaux documents à partir de leur contenu.

pour les trier, les modifier ou créer de nouveaux documents à partir de leur contenu. Utiliser des applications sans connecteur, comme un tableau de bord interne ou un outil spécialisé utilisé par votre équipe, en naviguant directement dans leur interface.

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L’outil d’utilisation de l’ordinateur en arrière-plan est actuellement proposée en version bêta aux abonnés Claude Pro et Max exclusivement sur l’application Claude pour Mac. Pour l’activer, rendez-vous dans Réglages > Général > Utilisation de l’ordinateur.