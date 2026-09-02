Avec le Roomba Max 875 Combo, iRobot inaugure une technologie prometteuse

iRobot vient de lancer le Roomba Max 875 Combo. Cet aspirateur robot laveur inaugure une technologie qui plaque l’aspiration contre les tapis et les moquettes pour les nettoyer plus en profondeur.

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En faillite, iRobot a finalement été racheté en janvier dernier par son ancien sous-traitant chinois (et plus gros créancier) Shenzhen Picea Robotics. Alors que les aspirateurs robots de la concurrence se dotent de technologies toujours plus poussées, le pionnier du nettoyage autonome veut montrer qu’il en a encore sous le coude. Dans cette optique, il vient de lancer le Roomba Max 875 Combo.

Fort d’un débit d’air de 20 l/s et d’une aspiration de 35 000 Pa, ce robot laveur inaugure la technologie SealForce, qui repense la manière dont l’aspiration entre en contact avec les tapis et les moquettes. Lorsqu’il repère un revêtement textile, le châssis abaisse une jupe qui vient créer un joint d’étanchéité au plus près des fibres. L’idée est de concentrer le flux d’air et la puissance d’aspiration là où se nichent les débris, plutôt que de laisser l’air s’échapper sur les côtés.

iRobot revendique un nettoyage des tapis trois fois plus profond qu’avec une aspiration dénuée de la technologie SealForce. Une promesse que les tests indépendants devront désormais vérifier.

Roomba Max 875 Combo : prix et fiche technique

Côté lavage, iRobot abandonne les simples patins et mise sur un rouleau serpillière autonettoyant nommé PowerSpin Max. Celui-ci effectue 300 tours par minute sous une pression de 18 newtons et peut se déporter de 45 mm pour nettoyer au plus près des murs et des plinthes. Le rouleau est également affublé d’une brosse latérale rétractable pour atteindre les angles et d’un système de lames qui coupe les cheveux et les poils enroulés autour des brosses.

Le Roomba Max 875 Combo bénéficie par ailleurs du système ThermaMist, qui projette continuellement une brume chauffée par ultrasons à 60 °C afin de prétraiter et ramollir les taches séchées avant le passage du rouleau. La technologie DriLift permet en outre de relever automatiquement le rouleau lors de la détection d’un tapis. Un écran de protection se déploiera alors automatiquement pour éviter que le module humide entre en contact avec les fibres.

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Ce nouvel aspirateur fonctionne de concert avec la base AutoWash, qui automatise une bonne partie de l’entretien. Elle prend notamment en charge la vidange du bac, le dosage du produit nettoyant et le lavage du rouleau à l’eau chaude à 80 degrés. Ce dernier est ensuite séché avec de l’air chauffé à 55 degrés. La base se vide automatiquement dans un sac à débris AllergenLock (jusqu’à 90 jours d’autonomie, promet iRobot).

Côté navigation, l’aspirateur s’appuie sur le système LiDAR ClearView Pro Dual Line qui crée des cartes 3D détaillées. L’évitement des obstacles est orchestré par la technologie IA PrecisionVision qui reconnaît plus de 300 objets du quotidien. Haut de 9,98 cm, le robot est capable de franchir des seuils allant jusqu’à 3,5 cm de hauteur.

Le Roomba Max 875 Combo est disponible dès aujourd’hui au prix de 1199 euros.