IPTV pirate : un revendeur amasse plus de 230 000 € et évite la prison ferme

Après avoir engrangé plus de 230 000 euros grâce à la revente d’abonnements IPTV pirates, un revendeur britannique a finalement été rattrapé par la justice. Il a été condamné à 32 mois de prison, assortis d’un sursis de trois ans, ainsi qu’à 150 heures de travaux d’intérêt général.

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Le trafic d’IPTV pirates continue de plus belle. En marge des réseaux organisés, certains individus isolés se laissent désormais tenter, attirés par l’attrait de l’argent facile. En Angleterre, Craig Austin, 38 ans, est parvenu à gagner des centaines de milliers de livres sterling en vendant des abonnements pour des services IPTV illégaux via les réseaux sociaux et les messageries instantanées.

L’enquête a permis d’identifier des centaines de paiements compris entre 40 et 80 livres sterling sur plusieurs comptes liés à Austin. Entre janvier 2020 et août 2025, il aurait ainsi généré plus de 200 000 livres sterling (soit plus de 230 000 euros) en vendant des abonnements illégaux à 1 116 clients. Ces abonnement leur permettaient notamment d’accéder à moindre coût à du contenu sportif protégé (chaînes Sky Sports, matchs de football, tennis, golf).

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Un lucratif trafic dIPTV illégales démantelé en Angleterre

Pour rappel, les IPTV pirates représentent un énorme manque à gagner pour les ayants droit. Sky UK Ltd estime avoir perdu 3 661 908 £ de revenus d’abonnements à cause des agissements de Craig Austin. De son côté, Warner Bros Discovery, qui exploite TNT Sports, évalue ses pertes à plus de 830 000 £.

“De tels agissements ont un coût réel pour les diffuseurs, les sociétés de production, les artistes, les présentateurs, les équipes techniques et tous ceux qui contribuent à la diffusion de la télévision, du sport et du cinéma auprès du public. Ils lèsent également les clients respectueux de la loi qui paient le prix fort pour leur abonnement”, déclare le procureur Andrew Blennerhassett.

Lors de la perquisition du domicile d’Austin, les enquêteurs ont découvert plusieurs Firesticks. Ces clés de streaming, qui se branchent directement au port HDMI d’un téléviseur, sont particulièrement répandues au Royaume-Uni où elles sont souvent utilisées pour accéder à des services IPTV illégaux.

Le 22 juillet 2026, Craig Austin a plaidé coupable de tous les chefs d’accusation devant la Liverpool Magistrates Court. Le 19 août, il a finalement été condamné par la Liverpool Crown Court à 32 mois de prison, assortis d’un sursis de trois ans. Il devra également effectuer 150 heures de travaux d’intérêt général et participer à un programme de réinsertion de 20 jours.