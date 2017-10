Blade Runner 2049 : trois courts-métrages pour faire le lien avec le film de 1982

Tandis que sortira demain Blade Runner 2049, la suite du film culte de Ridley Scott, la production du film a fait appel à deux réalisateurs pour faire le lien entre le film de 1982 et celui de 2017 grâce à trois courts-métrages.

A quelques jours de la sortie de Blade Runner 2049, prévue ce mercredi dans les salles françaises, le studio Warner, qui distribue le film outre-Atlantique, a mis en ligne sur sa chaîne YouTube trois courts-métrages se situant dans l’univers du film. Réalisés par deux cinéastes différents, ils permettent de faire le lien entre les événements du premier film, censé se dérouler en 2019, et ceux de sa suite, se situant en 2049. Ce sont ainsi trois dates qui ont été choisies pour faire le pont entre les films de Ridley Scott et de Denis Villeneuve : 2022, 2036 et 2048. Tous sont cependant disponibles uniquement en anglais, Sony Pictures, qui distribue le film en France, n’ayant pas sous-titré les vidéos.

Le premier court-métrage, Black Out 2022 a été réalisé par Shinichirō Watanabe, que l’on connaît surtout pour son travail sur les séries animées Cowboy Bebop et Samourai Champloo. On y apprend qu’une impulsion électromagnétique a eu des effets dévastateurs dans le monde entier.

BLADE RUNNER 2049 - "Black Out 2022" Anime Short

Le second court-métrage, 2036 Nexus Dawn, permet de découvrir le personnage de Niander Wallace, interprété par Jared Leto, le méchant de Blade Runner 2049, alors qu’il prend la suite de Tuyrell Corporation et présente un nouveau modèle de réplicant, le Nexus-9. Le film est cette fois mis en scène par Luke Scott, le fils de Ridley, déjà réalisateur de Morgane en 2016.

BLADE RUNNER 2049 - "2036: Nexus Dawn" Short

Enfin le dernier court-métrage, baptisé 2048 Nowhere to Run est lui aussi mis en scène par Luke Scott. Se déroulant un an avant les événements de Blade Runner 2049, il permet de découvrir Sapper Morton, le personnage interprété par Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxie), un réplicant obligé de se cacher pour survivre.