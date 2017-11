Le nouveau produit de Bose remplace vos boules Quies

Bose vient remplacer les boules Quies avec des bouchons d’oreilles intelligents. Le concept n’est pas une nouveauté puisque la start-up Hush a déjà donné l’esquisse du projet, il y a plusieurs années. Avant que l’entreprise ne devienne une filiale de Bose.

Bose vient de lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme Indiegogo pour des bouchons d’oreilles intelligents. La technologie s’inspire du concept de Hush, qui a présenté son prototype lors du salon CES 2016, mais sous un design entièrement redessiné. Les Sleepbuds de la marque américaine proposent de reproduire le son du silence en éliminant le bruit du ronflement, de l’aboiement de chiens, des voisins amoureux et des moteurs, en l’occurrence. Les nouveaux bouchons d’oreilles intelligents de Bose sont livrés avec un étui permettant de recharger l’appareil et la configuration du dispositif passe par l’application Bose Sleep.

Les Sleepbuds sont des nouveaux produits que Bose veut lancer sur le marché. La campagne de financement participatif sur des plateformes comme Indiegogo ou Kickstarter permet à l’entreprise de minimiser les risques tout en étudiant les besoins des clients. Au deuxième jour de la campagne, la compagnie a recueilli près d’un demi-million de dollars. Le prix varie entre 150 dollars et 185 dollars et les Sleepbuds de Bose sont prévus pour être disponibles au mois de février 2018.

Sleep through anything with the Hush earbuds — CES 2016