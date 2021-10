Bose QC Earbuds : ces excellents écouteurs gagnent des fonctions gratuitement

Bose met de nouveau à jour ses QC Earbuds. Ses écouteurs sans fil gagnent plusieurs options dont une connexion plus rapide, un mode transparence et un égaliseur.

Bose QC Earbuds – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Bose n’a de cesse de peaufiner ses écouteurs à réduction de bruit. C’est la marque d’un constructeur consciencieux, soucieux du suivi de ses produits. Et les mises à jour déployées ne sont pas là que pour corriger quelques bugs. Non, on y gagne en fonctionnalités. Ainsi, une première mise à jour majeure avait permis aux QC Earbuds d’accueillir le contrôle du volume tactile depuis les écouteurs, les détachant ainsi totalement du smartphone.

Un an après la sortie de ces écouteurs sans fil, Bose remet les petits plats dans les grands en y ajoutant encore quelques options : connexion plus rapide, mode transparence, égaliseur et même une connexion rapide à Spotify.

QC Earbuds : connexion simplifiée, mais pas de multipoint

Les QC Earbuds disposent d’une connexion facilité entre plusieurs appareils. A savoir que l’on peut désormais passer de son PC à son smartphone sans avoir à déconnecter les écouteurs. Il suffit de les connecter à l’appareil voulu pour qu’ils se séparent automatiquement du précédent. Le système peut retenir jusqu’à 7 appareils appairés. Bose ajoute un accès rapide via le bouton Bluetooth du boîtier des QC Earbuds qui permet de naviguer parmi les appareils appairés et switcher rapidement de l’un à l’autre.

Bose QC Earbuds – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Ce n’est pas encore du multipoint, mais c’est un premier pas de Bose pour simplifier la vie des utilisateurs. Le multipoint serait la cerise sur le gâteau. On le trouve chez Jabra et récemment sur les AZ-40 et AZ-60 de Technics. Nous n’oublions pas non plus les AirPods Pro, mais cela ne fonctionne qu’avec deux appareils Apple. Bose nous y fait goûter sur ses casques. Dommage de ne pas avoir cette option sur des écouteurs à près de 250 €.

En temps de télétravail, pouvoir passer en toute transparence de son smartphone à son PC serait très confortable.

Les QC Earbuds ont l’un des meilleurs mode transparence du marché

Le second ajout de la mise à jour de Bose, c’est le mode Transparence, nommé Aware chez Bose. Celui-ci permet d’inverser les micros des écouteurs afin rendre les bruits extérieurs. Et force est de constater que c’est l’un des meilleurs modes transparence du marché. On a l’impression de ne porter aucun écouteur. Les sont sont clairs et plutôt détaillés. Bose ajoute à ce mode la technologie ActiveSense qui permet de réduire les fortes perturbations sonores (klaxon, marteau-piqueur) tout en se concentrant sur les autres bruits et la voix surtout.

Ajoutons que les QC Earbuds profitent également d’un égaliseur. Dommage qu’il ne soit qu’à trois bandes. Les réglages restent imprécis. En outre, on a aussi droit à un accès rapide à Spotify, programmable sur l’écouteur gauche. Toujours pas de commandes complètes sur les écouteurs, en revanche.